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الجيش السوداني يعلن التصدي لمحاولة توغل قوات إثيوبية بالفشقة

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قوات سودانية في الفشقة

الخرطوم 26 سبتمبر 2021 ـ قال الجيش السوداني إن قواته تصدت لمحاولة توغل لقوات إثيوبية في أراضي الفشقة الحدودية التي استردها السودان منذ نوفمبر الماضي.

وطبقا لمصادر مطلعة تحدثت لسودان تربيون فإن قوات الجيش السوداني في منطقتي يماني وكردية بالفشقة الكبرى تعاملت ليل أمس مع نحو 15 سيارة دفع رباعي مسلحة يرجح أنها تابعة للقوات الإثيوبية.

وأكدت ذات المصادر أن محاولة التوغل الإثيوبية تزامنت مع اتهام للحكومة الإثيوبية بدعم السودان لمقاتلي جبهة تحرير تقراي اللتي تخوض حربا ضد الحكومة الفيدرالية في اديس أبابا.

واليوم الأحد أفاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش خلال مخاطبته حفل افتتاح قسم جديد بمستشفى القلب المملوك للجيش أن القوات المسلحة تصدت لهجوم إثيوبي في قطاع "أم براكيت" في الفشقة.

كما أكد العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للبرهان أن القوات المسلحة تصدت لمحاولة توغل لقوات إثيوبية في قطاع "أم براكيت" وأجبرتها على التراجع.

ومنذ نوفمبر 2020 بدأ الجيش السوداني في استرداد أراضي الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى الخصيبة التي ظلت مليشيات إثيوبية تفلحها لأنحو 25 سنة.

وبالتزامن مع الحرب في إقليم تقراي الإثيوبي نجح السودان في استعادة نحو 90% من أراضي الفشقة التي تتخللها أنهار ستيت وعطبرة وباسلام.

وحاليا تستضيف ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين، أغلبهم من قومية التقراي.



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