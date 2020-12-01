الجيش السوداني يعيد قوة عسكرية الى الجيش الاثيوبي الفدرالي

- مراسم تسليم القوة العسكرية في المتمة الاثيوبية .. صورة لـ"سودان تربيون"
القضارف 1 ديسمبر 2020- سلم الجيش السوداني نظيره الاثيوبي قوة عسكرية مؤلفة من 50 جندي على الحدود بين البلدين في محلية الفشقة بولاية القضارف.
وقالت مصادر عسكرية موثوقة لـ “سودان تربيون" الثلاثاء إن القوة الاثيوبية تتكون من 31 عسكري ينتمون للجيش الاثيوبي و13 من الشرطة الفدرالية بجانب 6 من هيئة الجمارك علاوة على سيدة.
وأفادت أن القوة العسكرية يقودها ضابط برتبة ملازم كانت قادمة من إقليم غرب التقراي عبر مدينة "ماي خدرة" وسلمت نفسها للسلطات السودانية على معبر "اللكدي" الحدودي في محلية الفشقة بولاية القضارف.
وأشارت الى أن عملية التسليم تلك حدثت عقب المعارك العسكرية التي دارت هناك بين الجيش الفدرالي وقوات جبهة تحرير إقليم التقراي دون أن تحدد موعداً قاطعا لتوقيتها وأسباب التسليم تفصيلاً.
وجرت مراسم إعادة القوة الاثيوبية بسلاحها وعتادها الى الجيش الاثيوبي داخل مدينة المتمة الاثيوبية المتاخمة لمنطقة القلابات السودانية.
وكان الجيش الاثيوبي أعلن قبل أيام تمكنه من السيطرة على مدينة "مكلي" عاصمة إقليم التقراي.
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