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الجيش السوداني يغلق الطرق المؤدية إلى مقر قيادته بشكل مفاجئ

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الخرطوم 26 ديسمبر 2019 - قرر الجيش السوداني، الخميس، إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة بالخرطوم، في إطار تدابير احترازية مفاجئة.

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عناصر الجيش انتشرت في محيط القيادة العامة لمنع المتظاهرين من الوصول للمقر .. الإثنين 7 أبريل 2019

وقال المتحدث باسم الجيش عامر محمد الحسن في تصريح تلقته "سودان تربيون"، إن "إغلاق الطريق المؤدي إلى القيادة العامة يأتي في إطار تدابير احترازية مفاجئة لمعالجة اعتزام البعض التجمع بشارع الطابية مما لا يتوافق مع رؤية القوات المسلحة بأن يبعد حرم القيادة العامة من التجمعات ذات الصبغة السياسية والتي قد تؤدي إلى إحداث فوضى في هذه المنطقة العسكرية".

وفوجئ المواطنون منذ الصباح الباكر، بإغلاق الجيش للطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة، دون إعلان مسبق، كما جرت العادة، ما أدى إلى تكدس السيارات وسط العاصمة الخرطوم.

وبحسب معلومات "سودان تربيون" فإن الخطوة اتخذها الجيش بعد تداعي مجموعة من الشباب للتجمع أمام مقر لجنة التحقيق في الاعتصام القريبة من القيادة العامة.

وخرج الآلاف، في شوارع العاصمة السودانية، الأربعاء، احتفالا بالذكرى الأولى لثورة 19 ديسمبر 2018.



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