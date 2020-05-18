 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 18 أيار (مايو) 2020

الجيش السوداني يكشف عن موقع محتمل لمقبرة شهداء 28 رمضان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 18 مايو 2020 - كشفت لجنة شكلها القائد العام للقوات المسلحة السودانية الإثنين مكان مقبرة محتملة للضباط الذين أعدمهم نظام الرئيس المعزول عمر البشير في رمضان من العام 1990.

JPEG - 23 كيلوبايت
أسر ضباط انقلاب 28 رمضان تحيي سنويا ذكرى أبائها وابنائها الذي أعدموا

وأعدم البشير في أبريل 1990، ضباط ما يسمى بحركة 28 رمضان بعد قيادتهم انقلابا مضادا بعد نحو عام من تسلمه مقاليد الحكم عبر انقلاب عسكري قاده في يونيو 1989.

وتزعم انقلاب الضباط الفريق خالد الزين، مع مجموعة أسمت نفسها "تنظيم الضباط وضباط الصف الوطنيين" هدف ـ حسب ديباجته وقتها ـ إلى إقامة حكم ديمقراطي وحل مشكلة الجنوب وبناء جيش قوي في البلاد.

وعلى مدى كل السنوات السابقة ظلت أسر هؤلاء الضباط تحيي ذكراهم وتطالب الحكومة بالكشف عن مقابرهم دون أن تجد اذانا صاغية بل كثيرا ما شكا أهالي الضباط من مضايقات وملاحقات جهاز الأمن.

ونشط العديد من أسر الضباط المعدومين، ضمن كيانات، في العمل العام المعارض للحكومة السودانية، قبل مجيء الثورة التي عصفت بحكم البشير في ابريل من العام الماضي.

وأوضحت اللجنة التي كونتها الحكومة الانتقالية لكشف مكان المقبرة في مؤتمر صحفي، الإثنين أن "نتائج التحقيق أثبتت أن المقبرة وبحسب الشهود والدلائل تقع بالقرب من جبل "سركاب" بمحلية كررى بمدينة أمدرمان غربي العاصمة".

وقالت اللجنة "منطقة الاشتباه لمقبرة شهداء حركة رمضان تقع حول الميول الشمالية والشمالية الغربية لجبل "سركاب" بمحلية كرري ولم يتم تحديدها بالضبط حتى الآن وجاري العمل على ذلك، ولكن تم تحديد كيلو متر مربع".

وأعلنت اللجنة أنها ستتيح لأسر الشهداء زيارة الموقع للترحم على ذويهم بعد التأكد تماما من مكانها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات المسلحة العميد الركن عامر محمد الحسن في مؤتمر صحفي، أن القوات المسلحة حريصة على حقوق منسوبيها الأحياء منهم والأموات.

وأوضح أن المشاركين في حركة 28 رمضان بلغ عددهم 49 ضابط و10 ضباط صف، وصدرت حيالهم 7 قرارات من رئيس مجلس السيادة و5 من القائد العام بموجب توصيات اللجنة.

وأهم تلك القرارات بأن الذين تم إعدامهم -29 ضابط و2 ضابط صف -سيعاملون معاملة الشهداء وتم ترقية البعض لرتبتين والبعض لثلاث رتب وسيمنحون معاشات منذ العام 1990 بجانب سيارة وقطعة أرض لكل أسرة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

" ونبقى درقة وطناً عزيز " 2020-05-17 21:03:08 بقلم : محمد عتيق الأحداث التي شهدتها أروقة تجمع المهنيين السودانيين مؤخراً ، ترتب عليها تمايز : علني في صفوف تجمع المهنيين ، وصامت بين الأحزاب السياسية داخل قحت .. وهذا التمايز الصامت بين الاحزاب السياسية داخل قحت ساهم في (...)

إدْوارد لِينو جَدَلُ العِلاقة بيْن جَنوب وشَمال السّودانْ في حَياةِ مُثقّفٍ ثَوْريٍّ (2-3) 2020-05-15 20:35:36 بقلم : ياسِر عرْمان (1) مِن ميزات إدوارد لينو؛ أنّه عاش في الشّمال ولاسيما ؛ في الخرطوم ليس كضيفٍ وغريب؛ بل تفاعل مع تنظيماتها السّياسية والثّقافية والإجتماعية. وفي حديثنا عنه؛ لانسعى لتمجيد الماضي؛ بقدر ما نتّخذه (...)

من يحمي أهل دارفور بعد خروج القبعات الزرق؟ 2020-05-13 21:09:09 بقلم : عائشة البصري منذ انتشار بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور في غرب السودان (يوناميد) في أواخر عام 2007، قُتل 64 جندياً وشرطياً من قوة حفظ السلام هذه، وجرح عشرات، جرّاء هجمات دامية. لم ألمس يوماً (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.