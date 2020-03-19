الجيش السوداني يمنع استقبال حالات (كورونا) بالمستشفيات العسكرية

الخرطوم 19 مارس 2020 – وجه الجيش السوداني، الخميس، بمنع استقبال أي حالة مشتبه إصابتها بفايروس "كورونا"، داخل المستشفيات العسكرية.

وقال بيان صادر عن رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين الحسن، "ما قصد في بيان وزارة الصحة هو تعاون وزارة الدفاع في توفير معسكرات أو مراكز خارجية لكي تكون مواقع حجر وليس المستشفيات".

وحددت وزارة الصحة مواقع ومشافي بعينها لتكون مراكزا لعزل حالات الاشتباه بالمرض.

وبدأت الحكومة في تطبيق إجراءات وقائية بعد إعلان حالة وفاة واحدة بفايروس كورونا بالجمعة، بينها إغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية وتعطيل الدراسة في كافة المستويات.

وأكدت وزارة الصحة السودانية الخميس عدم تسجيل أي حالة إيجابية للإصابة بـكورونا بخلاف الحالة الوحيدة التي توفيت لرجل خمسيني، وأفادت بوجود 21 حالة اشتباه، 14 حالة منها بولاية الخرطوم، بينها 3 حالات بالعزل المنزلي.

وناقشت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بالسودان، برئاسة نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة الدكتورة تهاني أمين، الوضع العالمي والمحلى للوباء.

وأفاد بيان للجنة أن جملة حالات الاشتباه الموجودة بمراكز العزل بالخرطوم بلغ حتى يوم الأربعاء 14 حالة اشتباه، فيما خرج 29 شخصا من المركز.