الجيش السوداني ينفي احتلال قوات جنوبية لأبيي ويؤكد السيطرة على الموقف

الخرطوم 24 يناير 2020- كذبت القوات المسلحة السودانية أنباء رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة تحدثت عن احتلال قوة دفاع شعب جنوب السودان لمدينة أبيي المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان.

جندي اممي في ابيي

وقال المتحدث باسم الجيش عامر محمد الحسن في بيان صحفي إن الأوضاع تحت سيطرة القيادة في البلدين.

وأضاف "نؤكد عدم صحة ما تم تداوله وأن الأحوال بمدينة أبيي عادت إلى طبيعتها وتمت تسوية المشكلة عبر لجان التعايش السلمي".

وأشار المتحدث الى أن وزيرا الدفاع في كل من السودان وجنوب السودان اجتمعا في جوبا واتفقا على خارطة لحل المشكلة القائمة بين الأطراف في مربع أبيي.

وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت أدان خلال مخاطبته حفل توقيع اتفاق الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، الاحداث في ابيي ووصفها بالوحشية وحمل النظام السابق في الخرطوم مسؤولية انتشار السلاح بالمنطقة.

ولقي حوالي 32 من دينكا أبيي مصرعهم الخميس عندما هاجم منتمين الى قبيلة المسيرية قرية "كلوم"، كما أصيب 24 آخرين، وفقد 15 من الأطفال، وأحرق 22 منزلا.

وكان من المفترض أن يتم حل وضع أبيي عن طريق الاستفتاء وفقا لاتفاق سلام نيفاشا في 2005 الذي أعقبه في وقت لاحق انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011.

وترفض قبيلة الدنيكا نقوك تكوين هيئة ادارية مشتركة وقوة بوليس وتطالب بإجراء استفتاء حول المنطقة للسماح لهم بالانضمام لجنوب السودان.

كما فشلت كل من الخرطوم وجوبا في تنظيم الاستفتاء نسبة لرفض الدينكا مشاركة رعاة المسيرية الرحل في التصويت وهو امر يصر عليه المسيرية.