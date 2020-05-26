الجيش السوداني ينفي استقبال الخرطوم طائرة مساعدات اسرائيلية

الخرطوم 26 مايو 2020 - قال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، إن الطائرة التي هبطت بالعاصمة الخرطوم، الثلاثاء تركية تحمل موادا طبية، وليست طائرة إسرائيلية كما أشيع.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وأوضح الحسن، في تصريح صحفي، تلقته "سودان تربيون"، أن "الأجواء السودانية لا تفتح إلا عبر ترتيبات معلومة، ولا يوجد اتفاق على دخول الطيران الإسرائيلي الأجواء السودانية، ناهيك عن هبوطه مدرج المطار السوداني".

وأوضح أن الطائرة التي هبطت بالقاعدة الجوية بالخرطوم، تركية تحمل موادا طبية، وكان في استقبالها لواء طبيب يتبع لإدارة الخدمات الطبية.

وأكد أن الطائرة التركية استقبلت بواسطة اللجنة المشكلة لاستلام المساعدات الطبية.

وأضاف، "ما نشر يندرج في إطار الكيد لدراسة الرأي العام الإقليمي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، عن وسائل إعلام إسرائيلية (لم تسمها)، أن طائرة إسرائيلية طراز (N84UP) هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم.

وفي فبراير الماضي، عبرت طائرة إسرائيلية، لأول مرة، فوق الأجواء السودانية، بعد أقل من أسبوعين على لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية آنذاك، إن طائرة نفاثة إسرائيلية (M-ABGG) أقلعت من إسرائيل متوجهة إلى مطار كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو، وعادت إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بعدما مرت عبر الأجواء السودانية.

وأوضحت الصحيفة أن البرهان أبلغ نتنياهو خلال لقائهما في مدينة عنتيبي الأوغندية، في فبراير الماضي، أن بلاده ستسمح بمرور الطائرات القادمة أو الذاهبة من تل أبيب في أجوائها باستثناء طائرات شركة "العال" (الناقل الوطني الإسرائيلي).

وفي عدة حالات سابقة، مرت طائرات إسرائيلية عبر أجواء السودان، لكنها اضطرت للتوقف في عمان أو في وجهة أخرى حتى لا تسجل الرحلة باعتبارها "رحلة إسرائيلية"، وفق المصدر ذاته.