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الجيش السوداني ينفي نقل طائرة إماراتية جنود سودانيين الى ليبيا

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الخرطوم 30 أبريل 2020 – نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، وصول طائرة إماراتية إلى السودان، ونقل جنود لدعم أحد طرفي الصراع في ليبيا.

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المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن

وانتقد عامر في بيان تلقته "سودان تربيون"، ما بثته فضائية "الجزيرة" من معلومات قال إنها كاذبة وتندرج في سياق" تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي للتشكيك في مصداقية قيادة البلاد ونواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا".

وقالت "الجزيرة"، يوم الأربعاء، إن طائرة إماراتية تحمل شعار فريق "مانشستر سيتي" لكرة القدم " حطت في الجزء العسكري من مطار الخرطوم أمس الأول الثلاثاء، وكان على متنها مسؤولون إماراتيون بارزون.

ونقلت عن مصادر أن زيارة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد، جاءت للتباحث في آلية تقديم الدعم للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وإرسال مقاتلين سودانيين لدعم قواته، عقب تقدم قوات حكومة الوفاق في عدة محاور استراتيجية شمال غرب ليبيا.

وأوضح الحسن أن ما نقلته الفضائية القطرية كان بالتزامن مع هبوط طائرة إماراتية بقاعدة الخرطوم العسكرية بمطار الخرطوم في إطار المساعدات التي تقدمها الامارات بمناسبة شهر رمضان المعظم للأسر الفقيرة تحتوي على مساعدات صحية، وإنسانية.

وتابع "لم يكن من طبيعة مهمة هذه الطائرة نقل أي محتويات أخرى من السودان".

ونوَّه إلى أن الحديث عن حضور مسؤول أمني إماراتي وحمل الطائرة لعسكريين سودانيين لدعم أحد الفرقاء الليبيين عار من الصحة.

وأضاف، "ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا والذي لم يتحرى فيه المهنية الصحفية والمصداقية والدقة وأخذ الخبر من المصادر الرئيسية.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة الإخبارية بما يحفظ حقوق السودان قيادة وشعبا ويحفظ سيادته ومحاسبة كل من تسول له نفسه ترويج أخبار وشائعات كاذبة للمساس بأمن واستقرار السودان.



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