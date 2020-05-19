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الجيش السوداني ينفي وجود تحركات عسكرية بولاية جنوب كردفان

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اللجنة الأمنية تقف على الأوضاع في سوق كادقلي .. صورة من (سونا)

الخرطوم 19 مايو 2020 – نفى الجيش السوداني، الثلاثاء، وجود أي تحركات عسكرية في جنوب أو غرب البلاد.

وقال في تعميم مقتضب على صفحته الرسمية بـ "فيس بوك"، مدينة كادقلي هادئة، ولا صحة للإشاعات وأن القوات بالمرصاد".

ولم تتضح دواعي هذا التصريح كما لم يشر التصريح الى طبيعة الشائعات التي أثيرت.

وكانت مدينة كادقلي شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات دامية إثر هجمات شنها فصيل انضم الى الجيش في وقت سابق ضمن ترتيبات أمنية تجريها الحكومة مع فصائل متمردة.

وانخرطت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، في عمليات تفاوضية بالعاصمة جوبا مع الحركات المسلحة بينها الحركة الشعبية، في مسعى لوضع حد للاحتراب الأهلي في البلاد.

ومع تحقيق المسارات التفاوضية الأخرى تقدما في جولات عديدة، لم يبارح ملف الحركة الشعبية بقيادة الحلو محطة الاتفاق على علمانية الدولة أو تقرير المصير حيث تتمسك الحركة بضرورة التفاهم على تقرير المصير لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حال لم يتم الاتفاق على علمانية الدولة.



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