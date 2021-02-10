 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 10 شباط (فبراير) 2021

الجيش يسترد مساحات زراعية بالفشقة بعد معركة ضارية مع عصابات وقوات اثيوبية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 69 كيلوبايت
مستوطنة (أسمارو) شرق بركة نورين بعد تحريرها من القوات الاثيوبية .. (سودان تربيون)

القضارف 10 فيراير 2021 – استعادت القوات المسلحة السودانية الأربعاء نحو 50 ألف فدان كانت بيد عصابات الشفتة والقوات الاثيوبية المتحالفة معها بعد معركة ضارية بالفشقة الكبرى المحاذية للحدود بين البلدين.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة لـ"سودان تربيون" الأربعاء " تمكنت القوات المسلحة السودانية وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة بالقضارف صباح اليوم بعد معارك عسكرية ضارية من استعادة مساحة 50 الف فدان من قبضة المليشيات الاثيوبية المسلحة والقوات الأخرى بالفشقة الكبرى".

وأفادت أن هذه المساحات كانت تحت نفوذ المليشيات والمزارعين الأثيوبيين ونجحت القوات المسلحة في طردهم حتى مستوطنة برخت الاثيوبية والمقامة داخل الأراضي السودانية بعمق 5 كلم من الحدود.

وبحسب المصدر فإن مستوطنة برخت هي الهدف الأساسي والاستراتيجي للجيش السوداني لإعلان تحرير الفشقة الكبرى.

وتضم المستوطنة أكثر من 10 الاف من المدنيين الإثيوبيين والقوات والمليشيات وتعتبر واحدة من أكبر مراكز دعم وتشوين الجيش الاثيوبي ويحصل منها على المؤن والآليات والمعينات الأخرى.

ويتم نقل حصاد المزارعين وامداد الجيش الاثيوبي عبر الطريق الرابط بين مناطق "ماي خدرة" و"الحمرة" بطول عشرة كيلو مع مستوطنة برخت إلى منطقة العلاو التي استردها الجيش السوداني مؤخراً.

واعتبر المزارع بالفشقة الكبرى معاوية عثمان الزين في حديثه لـ"سودان تربيون “توغل الجيش وطرد القوات الاثيوبية من هذه المناطق يفع بتوفير كثير من الاستقرار للمزارعين في الفشقة الكبرى.

ولفت الى أن القوات الاثيوبية تمركزت في هذه المناطق بعد حرب التقراي ونفذت عمليات عسكرية ونهب وسرقة كان آخرها نهب الآليات الزراعية والحاصدات وجولات المزارعين في مستوطنات التيمان والكردية وقرقر.

ودعا الزين الجيش السوداني لمواصلة انتشاره وإعادة معسكراته القديمة لتمكين المزارعين من فلاحة الأراضي المستردة البالغ قدرها 750 ألف فدان للموسم القادم.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

فلننظر للداخل أيضاً 2021-02-07 22:39:45 بقلم : محمد عتيق تضج حياتنا كل يوم بأخبار تتحدث عن تطور جديد في صفوف أعداء الثورة (عند المكون العسكري/اللجنة الأمنية ، أو خبر من أوساط الفلول الزواحف..الخ.. مثلاً) ، نتداول مثل هذه الأخبار وكأننا اكتشفنا شيئاً جديداً (...)

الوصفة الملغومة 2021-02-06 23:52:33 بقلم : خالد التيجاني النور (1) في 28 يناير 2021 نشر صندوق النقد الدولي على موقعه مقالاً بالغ الأهمية، اشترك في كتابه أربعة من كبار الاقتصاديين في الصندوق على رأسهم فيتور غاسبار مدير إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، (...)

التسوية السياسية الفريضة الغائبة وحياة الإمام (5 – 6) 2021-02-02 23:30:49 بقلم : ياسر عرمان (1) بعد ثورة ديسمبر لا نريدُ ثورةً أخرى، ولا انقلاباً آخر، نريدُ تسويةً سياسيةً تفتحُ الطريق نحو بناءِ سودانٍ جديد. (2) الإمام الصادق أطول السياسيين باعاً في تقلُّبات وصراعات الحياة السياسية (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.