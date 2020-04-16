الجيش يغلق محيط القيادة ويتهم عناصر مناوئة للثورة بالترتيب لاعتصام

الخرطوم 16 أبريل 2020- اتهمت القوات المسلحة السودانية من أسمتهم بالعناصر "المناوئة لثورة الشعب" بالترويج لتنفيذ اعتصام قبالة القيادة، وقررت اغلاق هذه المنطقة بالكامل.

المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن

وكانت مجموعة من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير تجمعوا الخميس أمام بوابة القوات البرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وطالبوا الجيش بالتدخل واستلام السلطة.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد ركن عامر محمد الحسن في بيان صحفي "استغلت بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للاقتراب والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها".

وأوضح أنه بناء على هذا الموقف قررت القوات المسلحة أن المنطقة حول القيادة "منطقة عسكرية وممنوع الاقتراب منها".

وأشار المتحدث الى أن القيادة "ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بما فيها قفل الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وما حولها اعتبارا من الساعة السادسة صباحا الجمعة 17 ابريل 2020م إلى حين إشعار آخر".

وأهاب بيان القوات المسلحة بالابتعاد عن هذه المنطقة المغلقة حفاظا على الامن والاستقرار.