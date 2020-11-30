الجيش يوقف زعيم مليشيا اثيوبية داخل الأراضي السودانية

القضارف 30 نوفمبر 2020- القت قوة من الجيش السوداني القبض على أحد كبار قادة المليشيات الاثيوبية داخل الحدود السودانية برفقة أفراد أسرته وكمية ضخمة من الأموال والذهب.
وقالت مصادر موثوقة لـ "سودان تربيون" الإثنين إن استخبارات الفرقة الثانية مشاة بالقضارف رصدت قائد المليشيا برفقة العشرات من الجنود وافراد الحماية الخاصة به الى جانب أسرته في منطقة "العلاو" الحدودية بمحلية الفشقة.
وأشارت الى أن المجموعة الموقوفة يشتبه بتورطها في شن هجمات على الأراضي السودانية في منطقة الفشقة الكبرى داخل الأراضي السودانية وتمكنت من نزع 150 ألف فدان من المزارعين والرعاة تجاه مناطق "مجاج" و"العلاو" و"اللكدي" كما مارست المليشيا ذاتها عمليات ترويع واسعة وسط الأهالي.
وقالت "امتلك قائد هذه الملييشيا نحو خمسة الاف فدان من الأراضي الزراعية في منطقة العلاو منذ عشرات السنين ويتولى فلاحتها وتسويق إنتاجها إلى إقليم غرب التقراي".
وأفادت ان القوات السودانية وجدا بحوزته نحو 5 مليار جنيه وكميات كبيرة من الذهب والأثاث واثنين من السيارات الفارهة.
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