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الحركة الشعبية: مفاوضات جوبا لم تحقق أي نتائج إيجابية

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الخرطوم 16 ديسمبر 2019 - أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو الإثنين، عدم تحقيق أي تقدم أو نتائح إيجابية في الجولة الثانية للمفاوضات مع الحكومة في جوبا، فيما يتعلق بنقاط الخلاف حول إعلان المبادئ خاصة علمانية الدولة وحق تقرير المصير.

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عبدالعزيز الحلو (رويترز)

وقال بيان تلقته سودان تربيون ممهور بتوقيع المتحدث الرسمي باسم الحركة، الجاك محمود "نؤكد أن الجولة الحالية من المحادثات والتي إنطلقت منذ العاشر من ديسمبر لم تسفر حتى اللحظة عن أي تقدم أو نتائج إيجابية تدفع بالمفاوضات الي الأمام، فما نزال علي عتبة التفاوض، ولم نحقق أي اختراق يذكر فيما يتعلق بنقاط الخلاف حول إعلان المبادئ، خاصة علمانية الدولة وحق تقرير المصير".

وشدَّد على أن الحركة ثابتة في مواقفها التفاوضية، ولم تقدم أي تنازل في المواقف المبدئية، بل تصر على التفاوض في كل القضايا التي تشكل الجذور التاريخية للمشكلة السودانية ومعالجتها دون تأجيل لأي منها، أو ترحيلها إلى ما يُسمى بالمؤتمر الدستوري.

ونوَّه إلى أن تحقيق السلام العادل، الشامل والمستدام قضية استراتيجية لها استحقاقات معلومة وواجبة السداد، ويجب أن تحتل سلم الأولويات.

وقال أن الحكومة الانتقالية، سبق وأن رفضت إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية كواحدة من أهم مطلوبات بناء الثقة، فيما ما يزال معظم أعضاء وفد الحكومة الانتقالية يؤكدون داخل قاعة التفاوض شفاهة على رفضهم للدولة الدينية، وإيمانهم بالعلمانية، ولكنهم في ذات الوقت يرفضون إيداع هذا الموقف كتابة، كما يرفضون أي ذكر لمفردة العلمانية صراحة.

وأضاف، "كيف لمن يرتعب من إسم الضبع فقط، أن يزعم أنه سوف يخرج لاصطياد الضبع نفسه".

وتركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هى: مسار إقليم دارفور ومسار ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.



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