(الحرية والتغيير) : أي حديث عن رفع الدعم حالياً "سابق لآوانه"

تكدس مستمر في محطات الوقود بالخرطوم .. صورة لـ(سودان تربيون)

الخرطوم 14 أكتوبر 2020- قال قيادي فى اللجنة الاقتصادية لقوى "الحرية والتغيير" -الائتلاف الحاكم في السودان- إن الحديث عن رفع الدعم عن الوقود قبل توحيد تقارير اللجان المكَونه من مجلس الوزراء ليس دقيقاً.

وتجئ هذه التصريحات بعد يومين من اعلان وزير الطاقة المكلف خيري عبد الرحمن عن ترتيبات لتحرير أسعار الوقود، قائلاً إن القرار لم يعد تسريبات خاصة أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان أعلن عن ذات الخطوة في اللقاءات العامة وفي مقابلات تلفزيونية.

وكشف عضو اللجنة عادل خلف الله في تصريح لـ" سودان تربيون" الأربعاء عن اتفاق لجنتي الموارد والإنفاق التابعتين للجنة الاقتصادية للتحالف الحاكم في اجتماع عقد الأربعاء على إكمال المناقشات السبت المقبل لتوحيد تقاريرها وَرفعها لرئيس مجلس الوزراء ليتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار المناسب.

وتابع" أي حديث عن رفع الدعم قبل إكمال اللجان المكَونه من مجلس الوزراء لعملها سابق لأوانه".

وأضاف "سنطلب بعدها اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء على ضوء تقارير تلك اللجان ومناقشة السياسات العامه الخاصة بتقليل الفجوة بين الإيرادات والإنفاق".

والاثنين ،التأم اجتماع بين رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك والمجلس المركزي للتحالف الحاكم ووزراء القطاع الاقتصادي لمناقشة رفع الدعم عن الوقود وتقوية قيمة العملة الوطنية، خلص إلى إرجاء رفع الدعم.