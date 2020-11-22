(الحرية والتغيير) تخاطب فرعياتها في الولايات لاختيار أعضاء البرلمان

الخرطوم 22 نوفمبر 2020 – خاطبت قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم في السودان، فرعياتها في الولايات لتسمية 107 من أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.
- مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"
وبحسب الوثيقة الدستورية المُعدلة، فإن الحرية والتغيير تملك 165 مقعداً في البرلمان من أصل 300، فيما تذهب 75 إلى الجبهة الثورية، أما بقية المقاعد فتُوزع على القوى غير الموقعة على الإعلان الذي بموجبه تشكل الائتلاف بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة.
وقالت مصادر موثوقة، لـ “سودان تربيون"، الأحد: "الحرية والتغيير خاطبت فرعياتها في الولايات بتسمية 107 عضوا في المجلس التشريعي".
وأشارت إلى أن "الحرية والتغيير" منحت لجان المقاومة 12 مقعد في البرلمان على أن تُمثل كل محلية من محليات الخرطوم السبعة بعضوين، فيما تذهب بقية المقاعد إلى القوى السياسية المنضوية تحت لواء الائتلاف.
وأفادت المصادر بأن الائتلاف الحاكم يعقد اجتماعات مكثفة مع المكون العسكري في مجلس السيادة، لتوزيع 60 مقعد في المجلس التشريعي على قوى لم توقع على الإعلان الذي على أسسه شُكلت الحرية والتغيير.
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