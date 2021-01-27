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(الحرية والتغيير) تستعجل الولايات لإرسال أسماء مرشحي المجلس التشريعي

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الخرطوم 27 يناير 2021 – استعجلت قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم في السودان، تنظيماتها وفرعياتها في الولايات لإرسال ترشيحاتهم لشغل عضوية المجلس التشريعي الانتقالي.

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البرلمان السوداني من الداخل

وكان الائتلاف الحاكم قرر في وقت سابق تشكيل المجلس التشريعي في 26 يناير الجاري، لكن عدم اكتمال ترشيحات العضوية أدت لتأجيل الخطوة إلى وقت لم يُحدد حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، أمينة محمود، لـ “سودان تربيون"، الأربعاء: "نحن بصدد إرسال خطابات إلى تنظيمات الحرية والتغيير لإرسال ترشيحاتهم لعضوية البرلمان".

وأشارت إلى ارسال خطابات أخرى إلى فرعيات الحرية والتغيير في الولايات تستعجلها لإرسال ترشيحات، مشيرة إلى أن 8 ولايات فقط أكملت الترشيحات، بينها جنوب كردفان والقضارف وكسلا ونهر النيل والولاية الشمالية.

ومن المقرر تكوين المجلس التشريعي من 300 عضو، 165 تُرشحهم الحرية والتغيير و75 تسميهم تنظيمات الجبهة الثورية، فيما تذهب بقية المقاعد إلى قوى أخرى بالتشاور بين المكون العسكري في مجلس السيادة والائتلاف الحاكم.

وخصصت الحرية والتغيير 107 مقعد في البرلمان إلى فرعياتها في الولايات وذلك من مجموع مقاعدها البالغة 164، مشترطة عليهم اختيار عضوًا واحدًا على الأقل من لجان المقاومة وأن تشمل قائمة الترشيحات 40% من النساء.

ومنح الائتلاف الحاكم لجان المقاومة 32 مقعداً في المجلس التشريعي، 15 يُجرى ترشيحهم مركزيًا في العاصمة الخرطوم، إضافة إلى تمثيل كل ولاية بفرد واحد من اللجان.

وقالت أمينة محمود إن الحرية والتغيير ستعقد اجتماعًا مع لجان المقاومة، السبت المقبل، لبحث ترشيحاتهم في عضوية البرلمان.

وكشفت المتحدثة عن بدء مشاورات بين الائتلاف الحاكم وتنظيمات الجبهة الثورية بشأن لجان المجلس التشريعي المتخصصة وتفاصيل تشكيل المجلس.

وفي سياق منفصل، قالت أمينة محمود إن المجلس المركزي – الذي يُعد أعلى سُلطة في الائتلاف – يعقد اجتماعًا غدًا الخميس لحسم أمر التشكيل الوزاري المزمع إعلانه قريبًا.



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