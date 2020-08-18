الحرية والتغيير تسلم (حمدوك) ترشيحات لملء مقاعد 7 وزراء

عبد الله حمدوك

الخرطوم 18 أغسطس 2020 – سلمت قوى الحرية والتغيير ترشيحات مكوناتها الخاصة بشغل مناصب 7 وزراء، إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وكونت الحرية والتغيير لجنة لتنقيح ترشيحات مكوناتها لشغل مناصب الوزراء، وذلك بعد تقديم 6 وزراء من الحكومة بالاستقالة بناء على طلب رئيس الوزراء الذي أقال وزير الصحة، حيث جرى ذلك في التاسع من يوليو الفائت.

وقال مجلس الوزراء، آنذاك، إن إقالة وزير الصحة واستقالة الـ 6 وزراء الآخرين، جرى بعد تقييم أدائهما في الفترة السابقة، واستجابة لمطالب احتجاجات شعبية كبيرة حدثت في 30 يونيو السابق.

وقالت مصادر موثوقة لـ "سودان تربيون": "تم تسليم رئيس الوزراء ترشيحات الحرية والتغيير لشغل مناصب الوزارات الفارغة".

ورجحت المصادر عدم إعلان رئيس الوزراء للوزراء الجُدد، إلى حين توصل الحكومة لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية، حيث تقرر شغل عضوية الأخيرة في 25% من مناصب الجهاز التنفيذي.

أعلن رئيس فريق الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، توت قلواك، الاثنين، عن توقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى، في 28 أغسطس الجاري.

وقررت مكونات في الحرية والتغيير، فور قبول رئيس الوزراء استقالة 6 وزراء وإقالة وزير الصحة، المشاركة في الحكومة التنفيذية والتي من بينها المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي، وذلك خلافًا لموقفها السابق.