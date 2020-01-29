(الحرية والتغيير) تسلم رئيس الوزراء متبقي قائمة حكام الولايات بالخميس

الخرطوم 29 يناير 2020 - توقع قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير - الائتلاف الحاكم في السودان، أن يتسلم رئيس الوزراء تكملة قائمة حكام الولايات، يوم الخميس.

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

وسلم الائتلاف، قبل أقل من شهر، رئيس الوزراء قائمة 14 مرشح لحكام الولايات من أصل 18 ولاية.

وقال عضو المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير، مهيد صديق، لـ "سودان تربيون"، الأربعاء، إن الائتلاف أكمل الأربعاء قائمة حكام الولايات النهائية، متوقعًا تسليمها لرئيس الوزراء غدًا الخميس.

وأشار إلى أن قائمة المرشحين لشغل مناصب حكام الولايات تخلو من أي امرأة، موضحًا أن القائمة تمت كمحاصصة بين الأحزاب، عدها خرقا لإعلان الحرية والتغيير.

وقال إن هذا الخرق دعاه لمغادرة اجتماع اليوم في المجلس المركزي الذي يعتبر أعلى سلطة في الائتلاف الذي يضم أكثر من 100 جهة حزبية ومطلبية وتجمعات مهنية.

وأكد تجمع القوى المدنية في بيان، تلقته "سودان تربيون"، انسحاب ممثلها في المجلس المركزي مؤيد صديق من الاجتماع.

وقال البيان: "نتيجة لإصرار المجلس المركزي على اختيار الولاة بمحاصصة حزبية سيئة انسحبنا من الاجتماع، بعد استنفاد كل المتاحة ديمقراطيًا لمناقشة القضايا".

وأفاد البيان بأن التجمع رغم استعجاله لاختيار حكام الولايات إلا أنه يرفض أن يكون الاستعجال ذريعة لتمرير قائمة ناقصة ومعينة.

ودعا تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير أنصارهم للتظاهر غدًا الخميس، للضغط على الحكومة الانتقالية للإسراع في تعيين حكام الولايات وتشكيل المجلس المركزي.