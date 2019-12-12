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(الحرية والتغيير): تسليم قائمة حكام الولايات لرئيس الوزراء خلال أيام

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الخرطوم 12 ديسمبر 2019- قال عضو تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير – التحالف الحاكم في السودان، محمد حسن عربي، إن الترشيحات لحكام الولايات سترفع لرئيس الوزراء منتصف الأسبوع المقبل.

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رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

وأبلغ عربي "سودان تربيون" الخميس أن المجلس المركزي سيناقش الأسماء المرفوعة من لجنة الترشيحات، بداية الأسبوع، على أن تسلم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منتصفه.

وكون المجلس المركزي للتحالف لجنة لدراسة ترشيحات الحكام، التي وصلته من فرعياته في الولايات؛ بعد بروز خلافات في بعض الترشيحات.

وقال إن اللجنة سُتنهي عملية الفرز نهاية اليوم، لترفع نتائج عملها إلى المجلس المركزي الذي سيختار حكام الولايات، ليسلمها بدوره إلى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، الاثنين أو الثلاثاء.
وتوقع أن يتم الإعلان رسميا حكام الولايات الجدد في غضون 48 ساعة من استلام القائمة.

وأشار عربي إلى أن التحالف سيُسلم رئيس الوزراء مرشحًا واحدًا لكل ولاية، على خلاف ترشيحات الوزراء التي منحته أحقية المفاضلة بين ثلاث أسماء.

وقال إن لحمدوك الحق في إبداء الرأي حول أيّ من المرشحين، وفي حال تم ذلك سيُناقش التحالف معه التحفظات التي يذكرها، علاوة على أحقيته في مشاورة طاقمه حول الترشيحات والفحص الأمني.

ويحكم الولايات الآن قادة عسكريون، عينهم المجلس العسكري في أبريل الفائت، بعد أن أطاح بنظام الرئيس عمر البشير، انحيازًا للثورة السودانية، التي اندلعت أولى تظاهراتها في خواتيم العام الفائت.

ومنحت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية والموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير؛ سُلطات رئيس الجمهورية ــ عدا المتعلقة بالجوانب السيادية، إلى رئيس الوزراء.

وتعاني الولايات من فراغ إداري كبير، كما تتكاثف الاتهامات للحكام العسكريين بالعجز عن إدارة المؤسسات بسبب افتقارهم لخلفية سياسية وإدارية.

ويأمل مواطنو الولايات الإسراع في تعيين حكام مدنيين للقيام بأعباء الحكم الانتقالي فيها، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وضعف الخدمات الصحية وشح دقيق الخبز والوقود والدواء، وسيطرة النظام البائد على المؤسسات.



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