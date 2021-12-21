 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 21 كانون الأول (ديسمبر) 2021

(الحرية والتغيير) تعتزم طرح رؤيتها لإسقاط (الانقلاب) على المجتمع الدولي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 44.4 كيلوبايت
البرهان

الخرطوم 21 ديسمبر 2021 - قرر المكتب التنفيذي للحرية والتغيير عقد سلسلة اجتماعات مع المجتمع الإقليمي والدولي لطرح رؤية الائتلاف لهزيمة الانقلاب واستنهاض موقف داعم للشعب في نضاله لبناء الدولة المدنية.

وتدعم قوى الحرية والتغيير، احتجاجات مليونية تُقمع بقسوة من قوى الأمن، تُنادي بتأسيس سُّلطة مدنية وإسقاط الانقلاب ومحاسبة قادته، وهي تظاهرات تُنظمها لجان المقاومة في معظم مدن البلاد.

وقال المكتب التنفيذي، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إنه قرر "تحديد سلسلة اجتماعات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لطرح رؤية الحرية والتغيير لهزيمة الانقلاب واستنهاض موقف دولي داعم لشعب السودان في نضاله لبناء الدولة المدنية الديمقراطية".

وعقد المكتب التنفيذي، اجتماعا، تابع فيه تطورات الوضع السياسي وتقيييمها والتعاطي الفعال معها، لتعزيز أهداف الحراك الجماهيري في إسقاط الانقلاب.

واستعجل المكتب استكمال التواصل مع القوى السياسية ولجان المقاومة والمهنيين والمجموعات النسوية والشبابية، للتوافق حول رؤية سياسية مشتركة وقيادة تنسيقية موحدة بين كافة المكونات المناهضة للانقلاب.

ونفذ قائد عام الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، انقلابا عسكريا، على شركائه في ائتلاف الحرية والتغيير وزج بقادته في السجن بعد إبعادهم عن السُّلطة.

وقال البرهان عن الانقلاب إنه "إجراءات لتصحيح مسار الثورة"، وقد شملت قراراته حل مجلسي السيادة والوزراء والنقابات وتعديلات واسعة في مؤسسات الدولة.

وفي 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بموجبه أُعيد الأخير لمنصبه وأطلق سراح المعتقلين.

وقرر المكتب التنفيذي للحرية والتغيير عقد مؤتمر صحفي الخميس المقبل، لطرح رؤيته السياسية لهزيمة الانقلاب وتأسيس الدولة المدنية.

وتتضمن رؤية الائتلاف إجراء انتخابات نيابية مُبكرة ومجلس سيادة مصغر وحكومة تنفيذية مستقلة، إضافة إلى التوصل لميثاق يُحدد العلاقة بين القوى المدنية السياسية والمؤسسات العسكرية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

التفاوض ؛ أساس العمل الوطني 2021-12-19 19:31:30 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق إستوت الحياة مع الموت عند الجيل السوداني الجديد ، ليس لديه ما يخاف عليه فيحرص ، تعلَّقَ بحُلْمهِ البهِيّ المتناثرِ بروقاً لامعةً أمام ناظريه ، فهو في سعيٍ عنيدٍ لجمعها وتركيبها حياةً مليئةً (...)

من عوراتنا الوطنية 2021-12-12 20:44:05 بقلم :محمد عتيق محمد عتيق جنرالات من القوات النظامية وبقايا لجنة البشير الأمنية يحكمون البلاد بانقلاب عسكري نفّذه رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان عشيَّةَ كان المفروض ، حسب نص الوثيقة الدستورية ، أن يقوم (...)

المواكب المليونية، هل هي غاية في ذاتها؟ 2021-12-11 17:17:03 بقلم: عبد الله رزق عبدالله رزق يتعلق الامر بما اذا كانت المواكب المليونية، التي ظلت تسم الوضع السياسي بالبلاد، طوال العامين الماضيين، غاية في حد ذاتها. فالمواكب، التي لاشك في جدواها وفعاليتها في التصدي للنظم الاستبدادية (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.