(الحرية والتغيير) تقول إنها لم تناقش تغيير ولاة الولايات

الخرطوم 24 مايو 2021 – قال تحالف" الحرية والتغيير" – الائتلاف الحاكم في السودان-إنه لم يبحث على الاطلاق تغيير حكام 13 ولاية نصت الوثيقة الدستورية على أن يرشحهم الائتلاف العريض.

المتحدث باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن

ومنحت الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال، 4 ولايات لمرشحي تنظيمات الجبهة الثورية ليتولوا حكم ولايات شمال وغرب ووسط دارفور والنيل الأزرق.

ونصت أيضًا على تسمية والي من ولايات شرق السودان من قبل أصحاب المصلحة، إما بقية الولايات الـ 13 تُرشحهم الحرية والتغيير لشغل المنصب.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، جعفر حسن عثمان، لـ “سودان تربيون"، الاثنين، إن الائتلاف ورئيس الوزراء "هم من يحددون أمر تعينات ولاة 13 ولاية".

وأضاف: "لا يحق لأي جهة البت في هذا الأمر، بموجب الوثيقة الدستورية".

وأشار إلى أن الحرية والتغيير ورئيس الوزراء، لم يناقشوا حتى الآن، أمر الولايات. مؤكدًا على أن الحديث في هذا المسألة يُعتبر "اجتهادات غير حقيقية".

والأحد، دعا المجلس الأعلى للسلام، مجلس شركاء الانتقال لاجتماع طارئ اليوم الاثنين، لحسم أمر تعيين ولاة ولايات دارفور والنيل الأزرق.

ولا تزال ولايتي كسلا والنيل الأزرق من غير ولاة، وذلك بعد وفاة والي النيل الأزرق في حادث مروري بالسابع والعشرين من ديسمبر 2020.

إما ولاية كسلا، فجرى عزل واليها قبل تسلمه مقاليد الحُكم، بسبب رفض مكونات قبلية توليه المنصب.