(الحرية والتغيير) توصي رئيس الوزراء بإقالة وزير الزراعة

الخرطوم 11 ديسمبر 2019 – كشف قيادي بارز في تحالف إعلان قوى "الحرية والتغيير" بالسودان، عن اتجاه لتنحية وزير الزراعة الذي تولى مهامه قبل أشهر.

صديق يوسف ..صورة لـ(سودان تربيون)

وقال عضو المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير وهو بمثابة التحالف الحاكم، صديق يوسف، إنهم يعتزمون مخاطبة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لإقالة وزير الزراعة عيسى عثمان شريف، "لتسببه بفشل الموسم الزراعي".

وتسلم حمدوك رئاسة الوزراء 21 أغسطس، بناء على اتفاق سياسي بين قادة الجيش وقوى الحرية والتغيير، بعد أن أطاح الاطاحة بنظام عمر البشير.

ويمثل تحالف الحرية والتغيير بموجب الاتفاق الواجهة التنفيذية التي تتولى اختيار الوزراء ليصادق عليهم رئيس الوزراء.

وقال يوسف لـ "سودان تربيون"، الأربعاء، إن المجلس المركزي، عقد ليل الثلاثاء اجتماعًا حضره ممثلين من مزارعي الجزيرة والمناقل، ناقش فشل الموسم الزراعي للقمح بسبب عدم فتح القنوات لتنساب المياه إلى (الحواشات) بمشروع الجزيرة الزراعي.

وتوقع يوسف فشل الموسم الزراعي الشتوي، وقال إن المزارعين حملوا الفشل المحتمل إلى وزير الزراعة ليحدث إجماع على إقالته.

وأضاف" المزارعون بمشروع الجزيرة زرعوا القمح لكن لم تتوفر المياه حتى الآن".

وقال إن عدم وجود المياه من شأنه التسبب في ضياع ثلاث أرباع المساحة المخصصة لزراعة القمح في الموسم الشتوي الحالي.

وأشار إلى أن المزارعين قدموا عدد من الاقتراحات لوزير الزراعة لتلافي فشل الموسم دون جدوى.

وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أثاروا خلال الأيام الماضية غياب وزير الزراعة عن المشهد وعدم إقدامه على أي خطوات ملموسة بشأن إقصاء أركان النظام المعزول من وزارته، عكس بقية الوزراء.

وكشف يوسف، في سياق منفصل، عن اعتراض المجلس المركزي على سياسات بعض الوزراء.

وقال "ناقشنا ذلك وقررنا توصيل اعتراضاتنا إلى رئيس الوزراء".

ومن بين هذه الاعتراضات وجود بعض المسؤولين التابعين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير في بعض الوزارات.

وتابع" وجودهم في مواقع اتخاذ القرار جعلهم معوقين لسياسات الثورة".