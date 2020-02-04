الحرية والتغيير: رئيس مجلس السيادة ارتكب "تجاوزا كبيرا" بلقاء نتنياهو

الخرطوم 4 فبراير 2020- وصفت قوى إعلان الحرية والتغيير - التحالف الحاكم- في السودان اجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا بأنه " تجاوز كبير " و "مرفوض".

قادة (الحرية والتغيير) أثناء اجتماع في أديس أبابا .. الثلاثاء 23 يوليو 2019 (الجزيرة)

وأوضح التحالف في بيان عقب اجتماع مجلسه المركزي الثلاثاء واتباعه بسلسلة اجتماعات مع مجلس الوزراء ورئيس مجلس السيادة وأعضاءه إن قوى التغيير لم تكن على علم بهذا الاجتماع ولم يتم معها تشاور في أي وقت سابق.

وأضاف البيان "وهو أمر مخل ويلقي بظلال سالبة على الوضع السياسي بالبلاد".

وأشار الى أن الوثيقة الدستورية نصت على أن العلاقات الخارجية من اختصاص السلطة التنفيذية، وأردف "عليه فإن ما تم يشكل تجاوزاً كبيراً نرفضه بكل حزم ووضوح".

ونوه التحالف الحاكم في بيانه الى أن إحداث تغييرات جذرية في قضية سياسية بحجم العلاقة مع إسرائيل يقرر فيها الشعب السوداني عبر مؤسساته التي تعبر عن إرادته.

وشدد على تأييده حق الشعب الفلسطيني في العودة ودولته المستقلة والوقوف ضد أي انتقاص من حقوقه العادلة.

وأكد التنظيم رفضه المغلظ لكل أشكال التجاوز للوثيقة الدستورية والمهام والسلطات المنصوصة بوضوح فيها.

وأضاف" نؤكد أن الشعب السوداني هو الحارس الأمين لثورته وأننا سنعمل بكل ما أوتينا من عزم لإكمال مهامها مهما اعترض ذلك الطريق من عقبات وأزمات".