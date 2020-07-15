 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 15 تموز (يوليو) 2020

(الحرية والتغيير) : 4 من قوائم الولايات رشحت نساء لمنصب الوالي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 61.2 كيلوبايت
رئيس الوزراء طلب من الولاة العسكريين مواصلة المهام لحين تعيين حكام مدنيين

الخرطوم 15 يوليو 2020 – فنّدت قوى الحرية والتغيير، تصريحات للمتحدث باسم الحكومة، بشأن عدم ترشيح النساء في قائمة مقترحة لشغل مناصب حكام الولايات، سُلمت إلى رئيس الوزراء،

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريح الأربعاء "لم يقدم أي حزب سياسي امرأة حتى الآن لمنصب والي".

كما تحدث في تصريح يوم الأحد الماضي عن أن اختيار بعض الولاة من النساء يواجه صعوبات شديدة ومقاومة من بعض الولايات والقوى السياسية.

وقال المجلس المركزي للحرية والتغيير، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "المعلومة التي ذكرها وزير الإعلام عن عدم تقديم أي من الأحزاب نساء غير صحيحة، حيث أن أربعة من الولايات حملت قوائم ترشيحها نساء قدمتهم أحزابهم لموقع الوالي".

ولم يتحدث البيان عن موعد تسليم رئيس الوزراء قائمة الترشيحات التي ضمت النساء، حيث سلمه المجلس المركزي في ديسمبر 2019 قائمة تضم 18 مرشحا لشغل مناصب الولاة، لاقت انتقادات واسعة لعدم ترشيح نساء فيها، مما حدا برئيس الوزراء لطلب ترشيحات فرعيات الائتلاف في الولايات وهي القوائم التي ارفقت مرشحات نساء.

وقال المجلس المركزي، في البيان، إنه أرسل خطاب إلى فرعياته في الولايات في نوفمبر 2019، للتوافق على مرشح أو مرشحة واحدة لشغل منصب الوالي، وفي حال عدم التوافق تُرفع قائمة ترشيحات مصغرة، يختار من بينهم المجلس المركزي – الذي يعتبر أعلى سُلطة في الائتلاف، مرشح.

وأوضح أن ترشيحات الولايات خضعت لبحث ونقاش، انتهى إلى انتخاب قائمة من الترشيحات، سُلمت لرئيس الوزراء في ديسمبر 2019.

وأفاد البيان بإقرار المجلس المركزي، في خطاب أُرسل إلى رئيس الوزراء، بوجود قصور في التوزان النوعي في قائمة ترشيحات الولايات، واقترح معالجات لتلافي هذا الخلل، بينها تخصيص 50% من مقاعد حكومات الولايات للنساء.

وقال المجلس المركزي إنه منح رئيس الوزراء في 1 يونيو 2020، تفويضاً كاملاً لإجراء معالجات على قائمة ترشيحات شغل مناصب الولاة.

وكشف البيان عن إخطار رئيس الوزراء لقوى الحرية والتغيير بعزمه إعلان ولاة الولايات قبل 14 يوليو الجاري، مبديًا أسف المجلس المركزي على تصريحات المتحدث، وقال إنها "تثير البلبلة وسط قوى الثورة، وتعقد المشهد السياسي ويدفع ملايين السودانيين والسودانيات في ولايات السودان ثمنها تأخيراً في تعيين الولاة المدنيين".

وقال المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، الأربعاء: "إن رئيس الوزراء واللجنة المكلفة تعمل في اتصالات وحوارات للتراضي على ولاة متفق عليهم". مؤكدًا تحقيق وعد عبد الله حمدوك بالعمل على تمثيل المرأة في مناصب ولاة الولايات.

وأشار إلى أن تأخر تسمية الولاة كان بسبب مراعاة الاعتبارات الأمنية والنزاعات الإثنية والقبلية، مؤكدا أن تعيين الولاة يرتبط بالسلام، وإصلاح الخدمة المدنية في الولايات والخدمات والحوار الاجتماعي لترسيخ مبادئ التعايش السلمي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

قوانين عبد الباري وتناقضها مع الوثيقة الدستورية وحقوق الانسان 2020-07-14 17:56:27 بقلم عادل عبد العاطي طرحت وزارة العدل السودانية عددا من مشروعات تعديلات للقوانين كانت اهمها في القانون الجنائي؛ وهي تعديلات لا تمس في الاساس منهجية وفقه القانون الإنقاذي؛ وتمتد أكثر لتعديل القوانين على أساس تمييز (...)

أزمة الحكومة من أزمة قحت 2020-07-13 01:16:07 بقلم : محمد عتيق فاجأ الدكتور حمدوك كافة الأطراف بإقالة حكومته ، حكومة الثورة للفترة الانتقالية ، فاجأ الجميع بمن فيهم قحت باعتراف أعضاء من "المركزية" بأنهم سمعوا الخبر من الاذاعات !! وبغض النظر عن مناقشة كيفية الإقالة (...)

العلمانيَّة وخيار الوحدة في السُّودان (1) 2020-07-08 21:20:58 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk الدستور السُّوداني.. النهوض العاثِّر في الستينيَّات من القرن المنقضي دار جدالٌ لازب حول الدستور الذي ينبغي أن يعمل به أهل السُّودان بعد أن ترك لهم القاضي ستانلي بيكر (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.