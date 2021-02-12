الحزب المحلول يؤكد توقيف أمين حسن عمر وينتقد (الاعتقالات)

الخرطوم 12 فبراير 2021 ـ أكد حزب المؤتمر الوطني المحلول اعتقال 4 من قياداته وكوادره ضمن حملة ابتدرتها لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 ضد عناصر من الحزب قالت إنها حرضت على العنف في الاحتجاجات الأخيرة.

أمين حسن عمر

وبحسب القيادي في الحزب المحلول محمد الحسن الأمين فإن السلطات اعتقلت اليوم الجمعة القيادي أمين حسن عمر فضلا عن الصحفيين ياسر العطار وخويلد عبد العظيم.

وقال لسودان تربيون "تأكدنا أن أمين حسن عمر تم اعتقاله. في البدء أجرينا اتصالات معه ولم نتمكن من التواصل معه".

وجرى نقل أمين حسن عمر إلى حراسة القسم الشمالي في الخرطوم.

وأشار الأمين إلى أن الاعتقالات التي تمت أمس طالت القيادي في الحزب ونائب الرئيس السابق حسبو عبد الرحمن والصحفي حسين خوجلي ناشر صحيفة ألوان ومالك قناة أم درمان الفضائية.

واعتبر محمد الحسن الأمين ما تعرضت له قيادات حزبه "اعتقالات" وليس توقيفا بخصوص إجراءات جنائية، قائلا إن ما يجري اعتقال تغلفه لجنة التفكيك بإجراءات جنائية لا وجود لها في الواقع.

وأوضح أنهم تواصلوا مع وكلاء نيابة أبلغوهم بأن لجنة التفكيك وجهت بإحضار مطلوبين من كوادر الحزب على أن تجهز اللجنة غدا السبت أسباب توقيفهم، وتوقع اطلاق سراحهم لعدم وجود ما يدينهم.

واتخذت لجنة التفكيك الخميس، إجراءات جنائية عبر النيابة العامة في مواجهة رموز الحزب المحلول النشطة بالعاصمة والولايات، وقالت إنها تملك معلومات تؤكد تورطهم في عمليات الحرق والنهب التي صاحبت الاحتجاجات.

وطبقا لتعميم للجنة سيتم معاملة عناصر الحزب المحلول بموجب المواد "13 و14" من قانون التفكيك المواد "35 و36 و37" من قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014 والمواد "50 و51" من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020.

وأكد عدد من الولاة استجابتهم لتعميم لجنة التفكيك بتحريك إجراءات قانونية ضد كوادر المؤتمر الوطني المتورطة في عنف المظاهرات.

وعلى إثر ذلك أعلنت ولايتي الجزيرة وسنار فرض الطوارئ بشكل استباقي بعد الاحتجاجات العنيفة والمتزامنة في أكثر من 10 مدن في 6 ولايات.

وعلمت سودان تربيون أن والي ولاية الخرطوم أيمن نمر تسلم أمس الخميس من النيابة العامة أوامر قبض في مواجهة 77 من رموز النظام السابق.