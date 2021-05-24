الحكم بإعدام ضابط رفيع في (الدعم السريع) بعد ادانته بقتل متظاهر

الخرطوم 24 مايو 2021 - قضت محكمة سودانية الاثنين بالإعدام على ضابط رفيع في قوات الدعم السريع، بعد ادانته بقتل متظاهر عقب ساعات من عملية فض الاعتصام التي جرت في 3 يونيو 2019.

حنفي عبد الشكور قتل دهسا على يد ضابط في الدعم السريع

وقُتل حنفي عبد الشكور دهسًا بسيارة عسكرية كان يقودها الرائد يوسف محي الدين الفكي، بأم درمان.

وقال قاضي المحكمة العليا، صلاح محجوب، في جلسة حاشدة، إن محكمة جنايات أم درمان حكمت بـ"الإعدام شنقا على المتهم يوسف محي الدين في قضية مقتل حنفي عبد الشكور".

وجاء قرار المحكمة بعد أن أخذ القاضي برأي أسرة القتيل التي تمسكت بـ “القصاص".

وكان الشهود قد قالوا في إحدى جلسات المحاكمة إن المدان تعمد دهس القتيل، حيث حدث ذلك في حي الدوحة بمنطقة أم درمان.

ووضحت السُّلطة القضائية الإجراءات الخاصة بمحاكمة قتلى الاحتجاجات التي قادت إلى عزل الرئيس عمر البشير عن السلطة في أبريل 2019، وهم ضحايا غير معروف عددهم.

وقالت في بيان، تلقته "سودان تربيون": "كونت السلطة القضائية محاكم خاصة بنظر قضايا شهداء ثورة ديسمبر وفرغت قضاتها للنظر في القضايا بسرعة لا تخل بسير العدالة".

وأشارت إلى أنها تسلمت 8 من دعاوى قتلى الاحتجاجات، شرعت المحاكم في النظر إليها وقد أصدرت احكام في ثلاث قضايا، وهي بلاغات أحمد الخير وحنفي عبد الشكور وعزمي فتحي هارون.

وقال البيان إن المحاكم لا تنظر في قضية حسن محمد عمر وبلاغ شهداء الأبيض، إضافة إلى ثلاث دعاوى تتعلق بشهداء عطبرة.