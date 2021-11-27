الحكومة : أحداث جبل مون خلفت 24 قتيل وإحراق 8 قرى

حاكم دارفور المكلف ينتقد التراخي في تكوين القوة الأمنية المشتركة. .صورة لـ(سونا)

الخرطوم 27 نوفمبر 2021- قال حاكم إقليم دارفور المكلف محمد عيسى عليو إن الاشتباكات القبلية التي شهدتها منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور أسفرت عن مقتل 24 شخصا وإحراق 8 قرى.

وتعد هذه أول إحصائية حكومية رسمية للأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة على مدى أيام اثر اقتتال بين العرب والمساليت تقول مصادر متطابقة إنه مستمر منذ عدة أشهر دون تدخل السلطات الحكومية لحسمه.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان تحدث الخميس عن مصرع ما لا يقل عن 43 شخصاً خلال هذه الاشتباكات، كما فر الآلاف من منازلهم، بينما أحصى ناشطون حوالي 70 قتيل.

وقال عليو في مؤتمر صحفي بالفاشر السبت إن الأحداث في جيل مون أدت الي مقتل 24 شخصا وإحراق 8 قرى بمستويات متفاوتة علاوة على فقدان عدد الأطفال تم إرجاع بعضهم ، إضافة إلى لجوء عدد من الأسر إلي المناطق الحدودية الشرقية لدولة تشاد ونزوح أسر أخرى الي مناطق داخل الإقليم.

وأشار إلى أن الأحداث الأمنية التي شهدتها جبل مون تعد امتدادا لحالة السيولة الأمنية التي تعيشها الولايات الخمس هذه الأيام "بسبب عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق جوبا للسلام".

وتنص الاتفاقية على إنشاء قوة أمنية مشتركة قوامها 12 ألف ضابط وجندي من القوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح لحماية المدنيين وإعادة الاستقرار.

واعتبر عليو التذرع بعدم توفر التمويل لتشكيل هذه القوات ليس مبررا كافيا حاثا الحكومة المركزية على الإفصاح عن الأسباب الأساسية التي تعيق تكوين القوات.

ووصف الحاكم المكلف الأوضاع بالإقليم بأنها تمثل بؤر أمنية وسياسية ساخنة يقودها بعض الأشخاص الذين يستغلون حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها بالبلاد خلال الفترة الراهنة، لإحداث اختلالات أمنية لخدمة أجندتهم الخاصة.