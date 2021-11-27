 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021

الحكومة : أحداث جبل مون خلفت 24 قتيل وإحراق 8 قرى

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 69.4 كيلوبايت
حاكم دارفور المكلف ينتقد التراخي في تكوين القوة الأمنية المشتركة. .صورة لـ(سونا)

الخرطوم 27 نوفمبر 2021- قال حاكم إقليم دارفور المكلف محمد عيسى عليو إن الاشتباكات القبلية التي شهدتها منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور أسفرت عن مقتل 24 شخصا وإحراق 8 قرى.

وتعد هذه أول إحصائية حكومية رسمية للأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة على مدى أيام اثر اقتتال بين العرب والمساليت تقول مصادر متطابقة إنه مستمر منذ عدة أشهر دون تدخل السلطات الحكومية لحسمه.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان تحدث الخميس عن مصرع ما لا يقل عن 43 شخصاً خلال هذه الاشتباكات، كما فر الآلاف من منازلهم، بينما أحصى ناشطون حوالي 70 قتيل.

وقال عليو في مؤتمر صحفي بالفاشر السبت إن الأحداث في جيل مون أدت الي مقتل 24 شخصا وإحراق 8 قرى بمستويات متفاوتة علاوة على فقدان عدد الأطفال تم إرجاع بعضهم ، إضافة إلى لجوء عدد من الأسر إلي المناطق الحدودية الشرقية لدولة تشاد ونزوح أسر أخرى الي مناطق داخل الإقليم.

وأشار إلى أن الأحداث الأمنية التي شهدتها جبل مون تعد امتدادا لحالة السيولة الأمنية التي تعيشها الولايات الخمس هذه الأيام "بسبب عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق جوبا للسلام".

وتنص الاتفاقية على إنشاء قوة أمنية مشتركة قوامها 12 ألف ضابط وجندي من القوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح لحماية المدنيين وإعادة الاستقرار.

واعتبر عليو التذرع بعدم توفر التمويل لتشكيل هذه القوات ليس مبررا كافيا حاثا الحكومة المركزية على الإفصاح عن الأسباب الأساسية التي تعيق تكوين القوات.

ووصف الحاكم المكلف الأوضاع بالإقليم بأنها تمثل بؤر أمنية وسياسية ساخنة يقودها بعض الأشخاص الذين يستغلون حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها بالبلاد خلال الفترة الراهنة، لإحداث اختلالات أمنية لخدمة أجندتهم الخاصة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

السودان: إعادة هيكلة المؤسسة السياسية !! 2021-11-26 17:45:36 بقلم : العبيد أحمد مروح العبيد مروح ألقت الأحداث التي شهدها السودان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وما تلاها من وقائع تتصل بما أسماه قائد الجيش "تصحيح مسار الثورة" بحجر كبير في بركة المنظومة السياسية، خاصة بعد (...)

عودَّة رئيس الوزراء: هل تُحقِّق التوافُق السياسي الوطني؟ 2021-11-26 07:29:47 الواثق كمير kameir@yahoo.com كنت قد وجهت رسالةً مفتوحةً (إلى رئيس الوزراء: كلمة المرور للعبور!)، في أغسطس 2019، قبل تكوين حكومته الأولى، مفادها أنَّ كلمة السر لضمان نجاحه في قيادة الفترة الانتقالية مرهون بأمرين (...)

ما هو مستقبل اتفاق سلام جوبا في ظل مقاطعة المجتمع الدولي للانقلاب؟ 2021-11-15 18:18:37 أحمد حسين آدم في المبتدأ ، فليعلم الجميع بأنني لا أزايد أو أخون أحدًا ، مقصدي و مبدأي الأساس هو مصلحة شعبنا و مستقبل بلدنا، لهذا، نحاول إيجاد حلول للمأزق الوطني الذي ينذر بسيناريوهات و منزلقات خطيرة ، نجتهد ما استطعنا إلى (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.