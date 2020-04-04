الحكومة: أصدقاء السودان ملتزمون بعقد مؤتمر المانحين في يونيو

جانب من اجتماع "أصدقاء السودان" في السويد.. الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخرطوم 4 أبريل 2020- قالت مسؤولة حكومية في السودان السبت إن أصدقاء السودان أبلغوا الخرطوم التزامهم بانعقاد مؤتمر المانحين في موعده منتصف يونيو المقبل مالم تتغير الظروف الصحية الحالية بتفشي جائحة كورونا.

وكان من المنتظر أن تعقد مجموعة أصدقاء السودان مؤتمرا في باريس نهاية هذا الشهر ، قبل موعد مؤتمر المانحين في يونيو ،لكن جرى تأجيله بسبب تفشي فايروس كورونا.

وأوضحت رئيسة الهيئة القومية للاستثمار مسؤولة ملف أصدقاء السودان هبة محمد على في تصريح لـ (سودان تربيون) أن أصدقاء السودان أجروا مشاورات مع الحكومة الأسبوع الماضي.

وقالت " حتى إذا لم يعقد مؤتمر باريس فإن الأمم المتحدة والبنك الدولي وكل أصدقاء السودان أكدوا مساعدة السودان في التصدي لجائحة كورونا والالتزام بعقد مؤتمر المانحين في موعده".

وأضافت "على أكثر افتراضية سيكون انعقاد المؤتمر إلكترونيا مالم تتغير الظروف الصحية العالمية".

وقالت إنهم يعملون حاليا على خطة إسعافيه لمواجهة فايروس كوفيد 19

وأوضحت أن الخطة ترتكز على توجيهات وزارة الصحة بالاعتماد على زيادة معدل الإصابات

واشارت إلى أنه بناء على تلك التوجيهات يمكن اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بعملية إغلاق البلاد من عدمه إلى جانب دراسة تلك الخطوة.

وكشفت هبة عن تكوين لجنة مصغرة (الجمعة) برئاسة وزير المالية وعضوية وزارات الداخلية، والرعاية الاجتماعية إلى جانب كافة الجهات المعنية تختص بتحديد التكلفة المالية والآليات المطلوبة ووضع السيناريوهات اللازمة في حال إغلاق السودان من عدمه للحيلولة دون تفشي فايروس كورونا.

وأشارت إلى أن إغلاق البلاد مكلف للغاية وان إغلاق الخرطوم وحدها لأسبوع فقط يحتاج ما بين 2-4 مليار جنيه على أقل تقدير.