 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 4 نيسان (أبريل) 2020

الحكومة: أصدقاء السودان ملتزمون بعقد مؤتمر المانحين في يونيو

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 57.6 كيلوبايت
جانب من اجتماع "أصدقاء السودان" في السويد.. الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخرطوم 4 أبريل 2020- قالت مسؤولة حكومية في السودان السبت إن أصدقاء السودان أبلغوا الخرطوم التزامهم بانعقاد مؤتمر المانحين في موعده منتصف يونيو المقبل مالم تتغير الظروف الصحية الحالية بتفشي جائحة كورونا.

وكان من المنتظر أن تعقد مجموعة أصدقاء السودان مؤتمرا في باريس نهاية هذا الشهر ، قبل موعد مؤتمر المانحين في يونيو ،لكن جرى تأجيله بسبب تفشي فايروس كورونا.

وأوضحت رئيسة الهيئة القومية للاستثمار مسؤولة ملف أصدقاء السودان هبة محمد على في تصريح لـ (سودان تربيون) أن أصدقاء السودان أجروا مشاورات مع الحكومة الأسبوع الماضي.

وقالت " حتى إذا لم يعقد مؤتمر باريس فإن الأمم المتحدة والبنك الدولي وكل أصدقاء السودان أكدوا مساعدة السودان في التصدي لجائحة كورونا والالتزام بعقد مؤتمر المانحين في موعده".

وأضافت "على أكثر افتراضية سيكون انعقاد المؤتمر إلكترونيا مالم تتغير الظروف الصحية العالمية".

وقالت إنهم يعملون حاليا على خطة إسعافيه لمواجهة فايروس كوفيد 19

وأوضحت أن الخطة ترتكز على توجيهات وزارة الصحة بالاعتماد على زيادة معدل الإصابات

واشارت إلى أنه بناء على تلك التوجيهات يمكن اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بعملية إغلاق البلاد من عدمه إلى جانب دراسة تلك الخطوة.

وكشفت هبة عن تكوين لجنة مصغرة (الجمعة) برئاسة وزير المالية وعضوية وزارات الداخلية، والرعاية الاجتماعية إلى جانب كافة الجهات المعنية تختص بتحديد التكلفة المالية والآليات المطلوبة ووضع السيناريوهات اللازمة في حال إغلاق السودان من عدمه للحيلولة دون تفشي فايروس كورونا.

وأشارت إلى أن إغلاق البلاد مكلف للغاية وان إغلاق الخرطوم وحدها لأسبوع فقط يحتاج ما بين 2-4 مليار جنيه على أقل تقدير.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المصالحة الإنسانية والمصالحة الوطنية 2020-04-03 20:40:31 بقلم: إبراهيم منعم منصور تتبعت منذ فترة الحديث عن المصالحة بين المكونات السياسية بما فيها الحركة الإسلامية وفرعا الحركة: الوطني والشعبي. وإذا كان بعض الإسلاميين قد همس بذلك فقد جهر وأسهب في الأمر الدكتور الشفيع خضر في (...)

الْحَوْراني والطّيار 2020-04-03 10:50:37 أطِبّاء السّودان يازارعِي الرَياحِين حولِ بِلادِنا ياسِر عرْمان (1) مسح اللورد كتشنر شاربه الكثّ وقد انتابته بعض الحيرة ، بعد ان أعاد تشغيل هاتفه الذّكي ، الذي إنطفأ منذُ حادثة غرق السفينة المشئومة في 5 يونيو 1916، والتي (...)

الصافي نور الدين.. النبيه الأعزل (2) 2020-03-31 22:09:58 بقلم : عبد الحميد أحمد تكمنُ المأساة فيما يلقي الشيخ الصافي نور الدين وما لقى علي أيدي اليمينيين واليساريين بين الأمس واليوم، أن كلا المعسكرين ظلّ يجاهد أن يضرب في شخصه نقاء الفكرة، ومثال المؤمن الذي يأخذ كتابه بقوةٍ فلا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.