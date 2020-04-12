الحكومة: استكمال هياكل السُلطة لا يتعارض مع التوصل لاتفاق سلام

المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض محمد التعايشي - يسار، وبجانبه مستشار سلفا توت قلواك

الخرطوم 12 أبريل 2020 - قال متحدث باسم وفد الحكومة السودانية في مفاوضات السلام، إن استكمال هياكل السُلطة الانتقالية لا يتعارض مع التوصل لاتفاق سلام شامل.

وأتت تصريحات المتحدث، بعد اجتماع لجنة السلام الحكومية التي يترأسها نائب مجلس السيادي محمد حمدان حميدتي، وتضم في تكوينها عضوي مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي ومحمد حسن التعايشي ووزير المالية إبراهيم البدوي، إضافة إلى عدد من الخبراء.

وقال المتحدث باسم الوفد، محمد حسن التعايشي، في تصريحات صحفية، الأحد: "لابد من ملء الفراغ الإداري الذي تعاني منه البلاد، وهو لا يشكل تعارضا مع التوصل لاتفاق سلام".

وأشار إلى أن المراحل التي قطعتها مفاوضات السلام لا تقبل التراجع عنها.

وقال التعايشي إن "المسؤولين في ملف السلام يتفهمون حاجة البلاد إلى تكملة مؤسسات الفترة الانتقالية".

وتعترض بعض مكونات الجبهة الثورية على خطوة تعيين حكام مؤقتين للولايات وإعلان المجلس التشريعي قبل التوصل إلى سلام دائم.

ويتوقع أن يعلن عن قيام المجلس التشريعي وتعيين حكام للولايات قبل منتصف الشهر الجاري، وفقًا لاتفاق بين شركاء الحكم في البلاد.

وقال التعايشي، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن اجتماع لجنة السلام ناقش سير عملية السلام، والملفات العالقة بعد توقف المفاوضات المباشرة بين وفد الحكومة والحركات بسبب جائحة كورونا.

وأكد على أن الحكومة ستواصل التفاوض غير المباشر مع الحركات حول الملفات العالقة، بعد موافقتهم على تمديد فترة التفاوض لشهر، تنتهي بحلول التاسع من مايو المقبل.

وقال التعايشي إن الوفد الحكومي سوف يسلم الوساطة الجنوب سودانية ردًا على الموضوعات العالقة الاثنين.

وتستضيف جنوب السودان، مُنذ أغسطس الفائت، مفاوضات سلام تجريها الحكومة الانتقالية مع الحركات التي قاتلت نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة في عدد من أقاليم البلاد.