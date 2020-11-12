الحكومة الانتقالية تناقش آخر التحضيرات لاستقبال قادة (الثورية)

قادة الجبهة الثورية في نجامينا

الخرطوم 12 نوفمبر 2020 - أجرت أطراف حكومة الانتقال ترتيبات لاستقبال قادة تنظيمات الجبهة الثورية، الذين يصلون العاصمة الخرطوم الأحد المقبل.

ووقعت الحكومة السودانية وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر الفائت، اتفاق سلام، بوساطة من جنوب السودان.

وقال القصر الرئاسي، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "التام اجتماع المجلس الأعلى للسلام بكامل عضويته وبحضور ممثلي أطراف العملية السلمية، لبحث ترتيبات الاحتفال بوصول قادة الجبهة الثورية".

وقال رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو، إن الاجتماع أجاز الخاص بترتيبات الاحتفال بمناسبة وصول قادة تنظيمات الجبهة الثورية".

ويضم المجلس الأعلى للسلام جميع أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزراء آخرين، إضافة لممثلين من قوى الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم.

وعلمت "سودان تربيون" من مصادر حكومية مطلعة إن السلطات نقلت لقادة الجبهة الثورية اعتذارها عن السماح بحشد ضخم في المطار بسبب المخاوف من وباء "كورونا" الذي تصاعدت اصاباته خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقالت إن تنظيمات الثورية كانت تأمل في حشد مؤيديها من ولايات مختلفة في الخرطوم ، لكن استعيض عن الخطوة بإقامة احتفالات متزامنة في عديد من الولايات على ان يخاطب القادة احتفالا جماهيريا تسعى السلطات ليكون مناسبا في ساحة الحرية على أن يتم احتفال مسائي بقاعة الصداقة.

وقال الدبيلو إن المجلس الأعلى للسلام طالب اللجنة العليا للطوارئ الصحية باتخاذ تدابير تضمن سلامة المشاركين في الاحتفال.

وأشار إلى أن استقبال قادة تنظيمات الجبهة الثورية سيتم بمطار الخرطوم، وذلك قبل الانتقال للاحتفال الشعبي بساحة الحرية.

وقرر مجلس الوزراء أن يكون الأحد المقبل عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.