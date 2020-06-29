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الحكومة السودانية تؤكد إجراء تعديلات وزارية بعد توقيع اتفاق السلام

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الخرطوم 29 يونيو 2020 – كشف وزير الإعلام، المتحدث الرسمي، باسم الحكومة الانتقالية في السودان، عن تعديل وزاري مرتقب لاستيعاب منسوبي الحركات المسلحة التي ستوقع على اتفاق السلام.

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وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح

وقال فيصل في بيان تلقته "سودان تربيون" الاثنين إن النية لإجراء تغييرات وزارية، تم الإعلان عنها أكثر من مرة لاستيعاب حركات الكفاح المسلح التي ستوقع على اتفاق السلام.

وأضاف " وإن تأخر التوقيع سيتم إجراء تعديل وزاري حسب مقتضيات المرحلة".

وملف قسمة السلطة من القضايا التي لازالت عالقة بين الحكومة السودانية وقوى الكفاح المسلح التي تفاوضها في منبر جوبا حيث تطالب الأيرة بمنحها 9 وزارات في الحكومة الانتقالية بينما يقترح وف الحكومة 4 مناصب وزارية.

وشكا وزير الغعلام في بيانه، من تبادل أخبار عن استقالات وتعديلات بين الوزراء في الحكومة الانتقالية دون تثبت.

وأضاف، "اعتادت بعض المواقع والصحف الإليكترونية على تداول أخبار كاذبة وشائعات نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية للأفراد بما يتنافى مع أبسط قواعد المهنية الصحفية".

وتابع، " تم تبادل أخبار عن استقالات وتعديلات في بعض الصفحات، فقامت إحدى الصحف الإلكترونية بنشر الخبر دون مصادر، متضمنا استقالة وزير الثقافة والإعلام".

وأكد عدم صحة ما اثير كما دعا الوزير وسائل الإعلام لتوخي الدقة والمصداقية في النقل والنشر.



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