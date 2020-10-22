 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2020

الحكومة السودانية تتكتم على تفاصيل زيارة وفد اسرائيلي – أميركي للخرطوم

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 22 أكتوبر 2020- قالت تقارير صحفية متفرقة إن العاصمة السودانية استقبلت سراً الأربعاء وفدا اسرائيليا أميركيا مشتركا أجرى محادثات مع نافذين بشأن اللمسات النهائية لإعلان التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب، وذلك وسط صمت حكومي مطبق.

JPEG - 43.9 كيلوبايت
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان

ونقل موقع "اكسيوس" الأميركي إن الوفد المشترك توجه الى السودان الأربعاء بشأن اعلان إنهاء "حالة الخرب" بين البلدين حيث ينتظر إعلان التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

ويؤكد مسؤولون في حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لـ"سودان تربيون" إنهم لا يملكون أي معلومات عن هذه المباحثات التي جرت فيما يبدو وسط دائرة ضيقة من المسؤولين السودانيين شارك بعضهم في محادثات أبوظبي التي عقدت في 20 سبتمبر الماضي وقادها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ووزير العدل نصر الدين عبد الباري ومستشار لرئيس الوزراء هو علي بخيت.

وبحثت تلك الاجتماعات التي استمرت ثلاث أيام "عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مستقبل السلام العربي الإسرائيلي الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقا لرؤية الدولتين والدور الذي ينتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام" طبقا لبيان رسمي.

كما ناقشت قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والقيود الأخرى التي تفرضها الولايات المتحدة على المواطنين السودانيين مثل حرمانهم من المشاركة في (اللوتري) وقانون سلام دارفور وغيرها.

وأعلن الرئيس الاميركي دنالد ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه مستعد لإزالة اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب بمجرد أن يدفع السودان 335 مليون دولار كتعويض لضحايا الإرهاب الأمريكيين.

وكان إعلان ترمب جزءًا من صفقة أوسع تشمل أيضًا خطوات تطبيع سوداني تجاه إسرائيل.

وضم الوفد المشترك الذي زار الخرطوم كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاري ترامب ، حيث وصل في رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم على متن طائرة خاصة مستأجرة من مالطا وعاد إلى إسرائيل في ذات اليوم.

والتقى الوفد برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان.

وبحسب مصادر مطلعة كان من بين المسؤولين على الطائرة رونين بيريتس ، القائم بأعمال المدير العام لمكتب نتنياهو ومبعوثه إلى العالم العربي. ومن المسؤولين الأمريكيين الجنرال ميغيل كوريا ، المدير الأول لمنطقة الخليج وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي ، وآرييه لايتستون ،كبير مستشاري السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

قال وزير الخارجية مايك بومبيو الأربعاء إن وزارة الخارجية بدأت عملية رفع تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

قال بومبيو إنه يعتقد أن هناك أساسًا قانونيًا راسخًا للقيام بذلك - وأنه سيكون هناك إجماع هائل من الحزبين في الكونجرس على مثل هذه الخطوة.

وأضاف "نحن نعمل بجد مع السودان لإثبات سبب أن ذلك في مصلحة الحكومة السودانية لاتخاذ هذا القرار السيادي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ونأمل أن يفعلوا ذلك بسرعة".

وبحسب "أكسيوس" فإنه يتوقع أن تستمر المحادثات بين الدول الثلاث بإجراء مكالمة هاتفية بين ترمب ونتنياهو والبرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في غضون أيام.

وقالت المصادر إن بيانا مشتركا من المقرر أن يصدر بعد الاتصال ، سيؤكد أن السودان وإسرائيل قررا رسميا "إنهاء حالة الحرب" وبدء عملية التطبيع.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مسيرة 21 أكتوبر من هو العدو؟ 2020-10-18 23:02:22 ياسر عرمـــــان إحدى الميزات الرئيسية لثورة ديسمبر هي حيويتها والمشاركة الواسعة للنساء والشباب وتنظيمات لجان المقاومة وأسر الشهداء وقوى الهامش وكافة ولايات السودان، وهو مصدر منعتها المستمرة، والذي يبدو عند كل منعطف. (...)

مع لجان المقاومة ....(٢) 2020-10-18 18:30:18 مليونية العدالة والتشريع بقلم : محمد عتيق رغم ظروف الغلاء والندرة ، ظروف اتفاقية السلام وانقسام الآراء حولها ، والمخاطر المحدقة بالثورة وبالوطن ، رغم كل ذلك ، لا وقت للاستمرار في اجترار الأخطاء والأوضاع المنحرفة في (...)

الإنقاذ يومذاك في تسلُّطيَّة نازيَّة (1 من 2) 2020-10-18 10:53:03 عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk بُعيد الانتفاضة الشعبيَّة واقتلاع النظام "الإنقاذي" في 11 نيسان (أبريل) 2019م أظهرت وسائط التواصل الاجتماعي صوراً لصبية وسط حزمة من الأسلحة البيضاء (السكاكين والسواطير والسيوف (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.