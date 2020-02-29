 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 29 شباط (فبراير) 2020

الحكومة السودانية تتمسك بتكليف حكام مدنيين للولايات وسط اعتراض الجبهة الثورية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 39.1 كيلوبايت
التعايشي يدلي بتصريحات وبجانبه مستشار سلفا كير توت قلواك - إرشيف

جوبا 29 فبراير 2020 - جددت الحكومة السودانية تمسكها بتكلف حكام مدنيين للولايات قبل التوصل إلى السلام، وسط اعتراض من بعض مكونات الجبهة الثورية.

وكانت الحكومة السودانية والجبهة الثورية، اتفقت في وقت سابق على إعلان جوبا الخاص ببدء إجراءات التفاوض وبناء الثقة، لثلاثة أسابيع، خصص الأسبوع للتوصل إلى تفاهمات بشأن تكليف حكام مدنيين للولايات، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق في المهلة التي انقضت الخميس.

وقال عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الجمعة: "تكليف حكام مدنيين للولايات لا يتعارض مع السير في المفاوضات، وفي نفس الوقت يخدم استقرار الفترة الانتقالية".

وطمأن التعايشي الجبهة الثورية التي تعترض بعض مكوناتها على الخطوة، بأن اتفاق السلام المرتقب سيسود على الواقع السياسي القائم.

ويتوقع أن يجرى تعديل على الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، لتضمين اتفاق السلام ليكون ضمن بنودها، وتمديد الفترة الانتقالية لأربعة سنوات بعد اتفاق غير مكتوب بين الحكومة والجبهة الثورية يقضي بذلك.

وقال التعايشي إن الوقت المحدد للتوصل إلى تفاهمات بشأن تكليف حكام الولايات أنقضى دون التوصل إلى اتفاق، لتمسك الجبهة الثورية بآرائها، الذي أكد أنه محل تقدير بالنسبة لهم.

وبرر خطوة تكليف حكام مدنيين للولايات بوجود حاجة ملحة لملء الفراغ الإداري وتوفير المتطلبات اليومية للمواطنين.

ولم تصرح الجبهة الثورية بموقفها من خطوة الحكومة التي ينتظرها مواطني الولايات، لكن رئيس حركة تحرير السودان، مناوي أركو مناوي، وصف الخطوة بأنها "تصعيد دون مبرر".

وقال مناوي في تغريده على حسابه بتويتر، إن موضوع تعيين حكام الولايات والمجالس التشريعية يخرق وثيقة جوبا.

واتهمت الجبهة الوطنية للتغيير برئاسة غازي صلاح الدين، الوفد الحكومي المفاوض بالسعي لإفشال عملية السلام والتوافق الوطني الإصرار على اعيين الولاة دون النظر لبقية الأطراف السياسية بما فيها الحركات المسلحة.

واعتبر المتحدث باسم الجبهة محمود الجمل في تصريح صحفي السبت ما أعلنه رئيس وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي حول تكليف ولاة مدنيين "محاولة لتمكين كيانات بعينها وهو ما سيؤدي الى رفض بقية الأطراف".

وأشار الى أن الوفد الحكومي تحدث عن احراز تقدم في المفاوضات، مردفا " اذا كان الأمر كذلك لماذا الاستعجال في تكليف ولاة مدنيين".

ويطالب مواطنو الولايات بالإسراع في تكليف حكام مدنيين، حيث خرجت تظاهرات في عدد من الولايات، ضد الحكام العسكريين الذين كلفهم المجلس العسكري المحلول لإدارة شأنها في 11 أبريل 2019.

JPEG - 39.1 كيلوبايت
التعايشي يدلي بتصريحات وبجانبه مستشار سلفا كير توت قلواك - إرشيف


GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (2 -4) 2020-02-29 16:52:03 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk جبال النُّوبة.. الوعور المشرئبَّة كان النُّوبة يفتخرون أيما فخر باستقلاليَّتهم وفحولتهم اللتان كانوا يتمتَّعون بهما في مناطقهم مثلما هي الحال عند أيَّة قبائل جبليَّة. (...)

وجهاز الدولة: هل من حل وسط؟ 2020-02-25 19:15:02 مجدي الجزولي كنا في كلمات سابقات تلمسنا مفهوم "السلطة المزدوجة" لتقصى صراعات الفترة الانتقالية ورهاناتها. والمفهوم من اختراع لينين وصف به التعايش العسير والمعقد بين الحكومة المؤقتة التي تولت الأمور في روسيا في أعقاب ثورة (...)

المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (1- 4) 2020-02-24 14:57:05 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk التأريخ الرِّيفي في السُّودان لم يجد حظه من التعبير والنَّشر في الصحافة القوميَّة، ولا في الكتاب المدرسي، بل قد احتمله البعض شفاهة بالازدراء والاستعلاء. ففي بريطانيا – على (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.