الحكومة السودانية تحجز أصول شركة لمخلفات التعدين يمتلكها شقيق البشير

الخرطوم 19 مارس 2020- قالت وزارة الطاقة والتعدين في السودان الخميس إنها وضعت يدها على شركة تعمل في معالجة مخلفات التعدين يمتلكها شقيق الرئيس المعزول عمر البشير.

عبدالله حسن البشير

وأفادت في تصريح صحفي إن الوزارة "حجزت على شركة السندي التابعة لشقيق المخلوع".

وكان وزير الطاقة والتعدين وجه الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الذراع الرقابي على التعدين، وشرطة التعدين بالحجز على الشركة التي تعمل في معالجة مخلفات التعدين.

وأوضح التصريح أن القرار اتخذ بعد متابعة مستندات الشركة والتأكد من ملكيتها لعبد الله حسن احمد البشير، وصدور قرار من النيابة بالحجز على أصولها.

وتتفيدا لقرار النيابة وتوجيهات الوزير ابتعثت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وشرطة التعدين فريقا لمنطقة "وادي العشار" بشرق السودان حيث مقر الشركة.

وقدرت كميات الخام الموجود فيها بما يتراوح بين 20 – 25 ألف طن اضافه الى 30 شاحنة مخلفات تعدين تم حجزها جميعا.

وبحسب وزارة الطاقة فإن الشركة نقلت رخصتها للعمل في مجال مخلفات التعدين في العهد السابق من ولاية القضارف الى نهر النيل ثم الى ولاية البحر الاحمر، كما أشارت الوزارة لظهور اسم عبد الله البشير في اوراق لشركات اخرى مازال التحري بشأنها قيد الاجراء.