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الحكومة السودانية تحرر أسعار الوقود بزيادة أكثر من 400%

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الخرطوم 27 أكتوبر 2020- أقرت الحكومة السودانية رسميا أسعاراً تحريرية للوقود بزيادة فاقت الـ 400 %، عن السعر السابق وسط حالة من الصدمة عمت الأوساط السودانية.

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محطات الوقود تشهد زحاما متزايدا

وأعلن وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبدالرحمن خيري في مؤتمر صحفي بدء تحرير أسعار الوقود (البنزين والجازولين) إعتبارا من مساء الثلاثاء.

وقال إن سعر لتر البنزين المستورد تحدد بقيمة 120 جنيه بينما كان السعر القديم 28 جنيها للتر،بينما ارتفع لتر الجازولين المستورد من 23 جنيهاً إلى 106 جنيهات.

وتحدث الوزير عن وجود سعرين للوقود احداهما للمستورد حيث تم تحديد 13 شركة للتعامل به وفق الأسعار الجديدة والثاني الوقود المحلي الذي سيوزع عبر 20 شركة.

وأشار إلى أن أسعار الوقود المنتج محليا ارتفعت إلى 56 جنيها للتر البنزين و46 جنيها للتر الجازولين.

وأكد خيري على أهمية تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات لتخليص بواخر وقود موجودة بالميناء وتجنباً لارتفاع قيمة غرامات التأخير.

وقال إن وجود تلك البواخر بالميناء أدى لتأخير تطبيق قرار رفع الدعم ووصول الغرامة إلى 4 ملايين دولار.

وأكد استيراد تلك البواخر عبر شركات القطاع الخاص من خلال عطاء طرحته محفظة السلع الإستراتيجية خلال الفترة الماضية.

وأثار القرار موجة من الاستياء العام في الشارع السوداني سيما في ظل الأوضاع الإقتصادية بالغة التعقيد التي يعيشها المواطنين،حيث ينتظر أن تفاقم زيادة أسعار الوقود من الوضع المعيشي بانعكاسها سلبا على أسعار السلع ووسائل النقل العام.



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