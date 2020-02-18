الحكومة السودانية تدون بلاغات في مواجهة المخالفين لضوابط الوقود

الخرطوم 18 فبراير 2020- كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى عن تدوين نحو 10 بلاغات في مواجهة مخالفين للضوابط الجديدة لترشيد الوقود.

محطات الوقود تشهد زحاما متزايدا

وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لـ (سودان تربيون) الثلاثاء إن اللجنة المعنية بتنفيذ الضوابط الجديدة للوقود رصدت عدة مخالفات في محطات الخدمة بينها التهريب وافراغ بعض شاحنات الوقود بشكل غير صحيح الى جانب عدم التزام بعض المحطات بالضوابط.

واكد ان وزارة الطاقة والتعدين كثفت عمل لجنه مراقبة توزيع المواد البترولية الى جانب توسعة عضويتها لتفعيل الضوابط الأخيرة.

وتتكون اللجنة المعنية بضبط الوقود من عدة جهات تضم مدراء شركات سودابت، بترو ترانس، النيل للبترول ومدير عام الإمدادات وإدارة النقل والبترول في ولاية الخرطوم الى جانب مشاركة النيابة العامة ووزارة الحكم الاتحادي والشرطة الأمنية والأمن الاقتصادي ولجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وتجمع العاملين بقطاع النفط وشركة كهرباء السودان القابضة.

واوضح سليمان ان عمل اللجنة يمضي بشكل جيد حاليا كما انها تقوم برصد المخالفات وتحرير البلاغات تجاه المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال إن الوقود التجاري يشهد إقبالا كبيرا ما يؤكد نجاح التجربة واضاف "اكتشفنا ان هناك فئات عديده بمقدورها شراء الوقود التجاري كما ان هناك فئات تحتاج الى الوقود المدعوم".

وأعلن الوكيل عن نشر وزارة الطاقة عدد من اللجان في جميع محطات الخدمة تشمل الشرطة والأمن الاقتصادي ولجان المقاومة.

واضاف ستغطى اللجان كافة المحطات في الخرطوم لمعالجة المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بالضوابط لضمان انسياب وسلامة توزيع المواد البترولية.

وتفاقمت ازمة الوقود في السودان بشكل غير مسبوق خلال الايام الماضية في اعقاب عطل اصاب الخط الناقل للبترول من هجليج للمصفاة الرئيسة في الخرطوم قبل أن تتمكن الفرق الفنية لإعادة الخط للعمل مجددا.

واضطرت الوزارة لرفع الدعم عن البنزين جزئيا وحددت 28 جنيها لبيع اللتر في عشر محطات خصصت لبيع الوقود التجاري بالعاصمة السودانية.