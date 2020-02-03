الحكومة السودانية ترتب لإجلاء رعاياها من الصين عبر جسر جوي

الخرطوم 3 فبراير 2020- وجه رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين بإقامة جسر جوي عاجل لنقل السودانيين المتواجدين في مدينة "ووهان" الصينية التي تمثل بؤرة فايرس "كورونا" القاتل.
- عبد الفتاح البرهان
ويجئ قرار البرهان بعد عدة مناشدات للسودانيين المتواجدين هناك مطالبين بتدخل الدولة لإجلائهم أسوة بجاليات عديدة تدخلت دولها وأخلتهم من المدينة.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمرالدين خلال لقائه السفير الصيني بالخرطوم الإثنين أنه كُلف من الحكومة بتجهيز طائرة لإجلاء السودانيين من الصين.
وأبدى أملا في أن تجد الخطوة التعاون الكامل من الحكومة الصينية لتسهيل العملية.
وطالب البرهان بضرورة تنفيذ خطة الإجلاء بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة ووزارة الخارجية وسلطات الطيران المدني وكافة الأجهزة المختصة.
كما دعا وزارة الصحة لاتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال العائدين بصورة لائقة واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
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