الحكومة السودانية ترتب لإجلاء مئات السودانيين العالقين في مصر

الخرطوم 15 مارس 2020- كشف مسؤول رفيع بسلطة الطيران المدني عن مساع حكومية لإجلاء عشرات السودانيين العالقين في مطار القاهرة والمعابر الحدودية بين السودان ومصر في أعقاب قرار السلطات السودانية بتعليق الرحلات الجوية واغلاق المعابر مع مصر خشية تفشي فايروس كورونا.

واجهة خارجية لمطار القاهرة الدولي (العربية نت)

وقال مدير سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لـ (سودان تربيون) الأحد إن العالقين في مطار القاهرة يصل عددهم الى 900 شخص وان بجانب أكثر من 400 آخرين في كركر وارقين.

وأضاف هناك ترتيبات تجري لإجلاء العالقين في المعابر البرية عبر 10 باصات، وتابع "سيتم اتخاذ قرار لإجلاء السودانيين في مصر مساء اليوم على الأرجح بعد عودة الوفد الرئاسي الذي كان توجه الى القاهرة".

ولفت الى مباشرة اتصالات على مستويات عليا مع وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والصحة علاوة على مجلس الوزراء لترتيب النقل وتجهيز مواقع الحجر الصحي.

وأكد جاهزية سلطة الطيران المدني لنقل العالقين ومقابلة التدفقات المتوقعة خلال الأيام المقبلة وقال" ننتظر تكمله كافة المواقع للحجز الصحي لإجلاء العالقين".

وتعهد "حميدتي"، بحل أزمة السودانيين العالقين في مصر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وأشار خلال لقائه وفدا من الجالية السودانية في مقر إقامته بالقاهرة، الأحد، إلى اهتمام الخرطوم بالجالية في مصر، مؤكداً استعدادات بلاده لحل كافة العقبات والمشاكل التي تواجههم.

وقال القائم بأعمال السفارة السودانية بمصر بالإنابة، خالد إبراهيم الشيخ، إن حميدتي أبلغ وفد الجالية بانتهاء مشكلة العالقين بعد صدور قرار مساء السبت بفتح الحدود، خاصة المعابر البرية وإدخال كل السودانيين.

وكان السودان أعلن غلق المعابر في مسعى للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وسجلت مصر 109 حالات إصابة بالمرض وبدأت من جهتها باتخاذ إجراءات لمواجهة الوباء الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية كجائحة.

وفيما يتعلق بانتظام الرحلات من المطار للخارج أكد أابراهيم عدلان أن الرحلات المجدولة تمضي بواقع رحلة يوميا عدا للثمانية دول التي تم تعليق السفر إليها.

ونفى تعليق السفر عبر الطيران من الخرطوم للولايات وأضاف هناك رحلتين توجهتا اليوم لكل من نيالا وبورتسودان.