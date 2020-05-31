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الحكومة السودانية ترجئ قرارها بشأن الإغلاق الشامل الى الإثنين

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عضو مجلس السيادة صديق تاور

الخرطوم 31 مايو 2020- قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، إرجاء حسم القرار الخاص بشأن تمديد الإغلاق الشامل للعاصمة أو رفعه الى يوم غد الاثنين.

وتفرض السلطات السودانية حظرا كاملا للتجوال في العاصمة الخرطوم منذ 18 ابريل الماضي، لمنع تفشي فايروس كورونا لكن معدلات الإصابة لازالت تسجل تزايدا يوميا.

وأوضح نائب رئيس اللجنة صديق تاور في تصريح لـ "سودان تربيون" الأحد أن المؤتمر الصحفي الذي كان معلنا مساء اليوم لإعلان الموقف النهائي بشأن الحظر تقرر تأجيله.

وعزا الإرجاء الى وجود تفاصيل تخص العالقين والوضع الصحي ينبغي استكمالها في اجتماع يلتئم الإثنين ومن ثم اتخاذ القرار النهائي.

وأضاف " أي حديث خارج هذا الإطار محض شائعات وتضليل".

وكانت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن نشوب خلافات عاصفة داخل اجتماع لجنة الطوارئ بسبب رفض بعض أعضائها تمديد الحظر.

ونفى تاور لـ " سودان تربيون" ما اشيع عن انقسامات وسط لجنة الطوارئ، وتابع " ما يدور بهذا الخصوص فبركة من دوائر منتمية للنظام البائد اعتادت على ارباك الرأي العام من خلال الوسائط".

وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الاعلام فيصل محمد صالح لـ " سودان تربيون" إن السلطات لم تقرر حتى الآن بشأن الحظر ورجح حسم القرار يوم غد الاثنين.



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