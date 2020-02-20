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الحكومة السودانية تسدد ديون البارجة التركية التي تمد بورتسودان بالكهرباء

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الخرطوم 20 فبراير 2020- أكد مسؤول سوداني رفيع الخميس إيفاء الحكومة بمديونية البارجة التركية التي تمد مدينة بورتسودان بالتيّار الكهربائي.

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ميناء بورتسودان في شرق البلاد

وقال وزير الطاقة والتعدين عادل على ابراهيم في تصريحات صحفيه ان الحكومة اوفت بمديونية البارجة التركية للكهرباء في إطار الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والعالمي.

وارجع برمجة قطوعات الكهرباء خلال الايام الماضية لخروج كهرباء البارجة التركية والتي تبلغ (150) ميغاواط بعد أن قامت ادارتها بقطع الكهرباء لبعض المطالبات المالية.

وبدأت البارجة التركية في تخفيض إمدادها الكهربائي خلال الايام الماضية بعد أنّ بلغت مديونيتها على الحكومة السودانية 30 مليون دولار.

ونقلت صحيفة التيار الصادرة الخميس عن مدير الباخرة التركية التي تزوّد بورتسودان بالكهرباء حامد التركمان أنّ عدم التزام المالية بالسداد جعل المديونيات التراكمية تصل30 مليون دولار حاليًا.

وأشار إلى أنّ الاتفاق كان على أنّ تتم برمجة السداد بواقع 5 ملايين دولار في نوفمبر من العام الماضي و8 ملايين دولار في ديسمبر وتم سداد الخمسة ملايين دولار ولم تلتزم المالية بسداد الثمانية المتبقية

وقال "الموقف الآن الباخرة أوقفت ضخ التيّار وهي تعمل بنسبة 30% لترتيبات فنية خاصة بالباخرة.

وفي مايو 2018، بدأت سفينة "قره دينيز باورشيب راؤوف بيه" المملوكة لشركة "كارباورشيب"، بتزويد السودان بالطاقة الكهربائية، في مدينة "بورتسودان" شرقي السودان.

ووقعت شركة "كارباورشيب" الشريكة في مجموعة "قره دينيز" التركية للطاقة، في أبريل من العام قبل الماضي، اتفاقا مع الشركة السودانية للتوليد الحراري (حكومية)، لتزويد البلاد بالكهرباء.

ويعاني السودان منذ سنوات من قطوعات فى الكهرباء خاصة خلال الصيف لأسباب نقص التوليد المائي وشح الوقود للتوليد الكهربائي الي جانب ارتفاع حدة الاستهلاك للكهرباء.



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