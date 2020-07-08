الحكومة السودانية تشرع في توزيع (بطاقات ذكية) لصرف الوقود

مشهد التكدس في انتظار المواصلات العامة صار معتادا في الخرطوم ..صورة لـ(الجزيرة نت)

الخرطوم 8 يوليو 2020- بدأت وزارة الطاقة والتعدين في السودان الأربعاء رسمياً توزيع البطاقات الذكية الخاصة بقطاع المواصلات بالعاصمة الخرطوم لاستخدامها في صرف حصص الوقود.

ويعاني السودان أزمات متكررة في المواصلات لشح الوقود يضطر معها المواطنين للوقوف ساعات طويلة في انتظار المركبات العامة.

واثار قرار السلطات برفع حظر التجوال جزئيا مخاوف من استمرار أزمة المواصلات وسط قطاعات واسعة من المواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي تلقته "سودان تربيون" الأربعاء انه سوف يتم الاتصال هاتفياً بأصحاب البطاقات الجاهزة لتوضيح مكان الاستلام وزمانه.

ودعت جميع اصحاب المركبات العامة الى التوجه لمحطات الخدمة لاستلام البطاقات الخاصة بهم والتزود بالوقود من نفس المحطة حسب خط السير الخاص بهم.

واشارت إلى أن البطاقات الذكية تسهم في سرعة الحصول على الوقود المخصص لقطاعات المواصلات كما يعمل على ضبط الحصص المخصصة لكل اصحاب المركبات التي تعمل في نقل الركاب بولاية الخرطوم.

والثلاثاء خففت السلطات القيود التي فرضتها لمنع تفشي فايروس كورونا، مكتفية بتطبيق حظر جزئي مع الاستمرار في إغلاق المدارس والجامعات، لكن وزير الصحة ابدى عدم رضاه حيال هذه الخطوات بعد أن اقترح مواصلة الإغلاق الشامل لأسبوعين.

وفرضت السُلطات حظراً صحياً في مارس الفائت على نحو جزئي لمنع تفشي فايروس كورونا، قبل أن تعلن فرضه بشكل كامل في أبريل لمدة 3 أسابيع، وكانت تقوم بتجديده دوريًا، حيث آخر تجديد كان في 29 يونيو الفائت والذي انتهى العمل به الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في بيان عن اللجنة العليا للطوارئ الصحية، نًعلن عن تخفيف إجراءات الحظر الصحي اعتبارًا من الأربعاء، على أن يطبق بشكل جزئي في الفترة من السادسة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي".