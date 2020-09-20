الحكومة السودانية تشرع في هيكلة قطاع النفط

الخرطوم 20 سبتمبر 2020- قال مسؤول رفيع بشركة البترول الوطنية في السودان (سودابت) إن السلطات كونت لجنة لهيكلة قطاع النفط لمواكبة المتغيرات التي هدتها البلاد..

عمال النفط قرب بئر النفط الأولى لإسئناف الإنتاج في حقل سارجاث في ولاية الوحدة بتاريخ 6 أبريل 2013( أ ف ب)

وأبلغ مدير شركة الشرك أيمن ابو الجوخ " سودان تربيون" الأحد أن اللجنة التي شرعت في أعمالها منذ نحو أسبوعين تعمل على إعادة هيكلة القطاع والذي يشمل الوزارة والشركات العاملة في القطاع النفطي.

وتتكون اللجنة من إدارات الشركات العاملة في مجال النفط إلى جانب خبراء في الهيكلة تحت إشراف ورعاية وزير ووكيل الطاقة والتعدين.

وأضاف " اللجنة تهدف إلى تفعيل الاستفادة القصوى من قطاع النفط وزيادة الإنتاج وإجراء الدراسات الاقتصادية للقطاع خاصة أن عدد الكوادر الموجودة في القطاع حاليا لا يتناسب مع حجم الانتاج والذي يصل نحو 60الف برميل يوميا فقط".

وأشار إلى أن الكوادر العاملة حالياً في قطاع النفط هي الأكثر تأهيلاً في الإقليم وأن دولا عديد تطلبها للعمل في المجال سيما العراق والسعودية والإمارات.

كما أن هناك التفاف وصفه بالكبير من الخبراء السودانيين في الخارج للمساهمة في تطوير القطاع النفطي بالسودان وزيادة الإنتاج وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة بعد انتهاء عمليات الهيكلة للقطاع.