الحكومة السودانية تشكل لجنة لمعالجة مشكلات صادر الماشية

ميناء هيدوب المخصص لصادر الثروة الحيوانية ـ 40 كلم جنوبي سواكن

الخرطوم 16 يناير 2020- كشف مسؤول رفيع بوزارة الثروة الحيوانية في السودان، عن تشكيل لجنه حكومية لمعالجة كافة إشكالات صادر الماشية لاسيما لدول الخليج والسعودية.

وقال وكيل الوزارة عادل فرح لـ (سودان تربيون) الخميس إن اللجنة تمثل نافذه حكومية موحده لتفادي اي مشكلات للصادر.

وتشمل اللجنة التنسيقية إلى جانب وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وبنك السودان المركزي وهيئة الجمارك ووزارة التجارة وكافة الوزارات والجهات ذات الصلة كجهة تنسيقية واحدة.

وتبدأ اللجنة التنسيقية كجسم موحد اول اجتماعاتها الأحد المقبل لتسهيل متابعة الصادر.

وتوقع فرح استئناف الصادر للسعودية في أقرب وقت بعد استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات بين البلدين.

وفى بداية الشهر الحالي كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن خطة لإنشاء حوالي سبعه مسالخ جديده لمقابلة صادرات اللحوم لكنها تفتقر للتمويل حاليا لكنها توقعت الحصول عليه خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انفتاح السودان خارجيا فى أعقاب ثورة ديسمبر.

وبعد ساعات من إعلان التقرير النهائي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) في بدايات الشهر الحالي والذي أعلنت فيه انتهاء حالة مرض حمى الوادي المتصدع RVF في السودان توجه وفد رفيع برئاسة وزير الثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبد الله ابشر للسعودية على رأس وفد رفيع يضم هيئه البحوث والأوبئة إلى جانب إدارة المحاجر لبحث الترتيبات والتنسيق مع السعودية في مجالات الثروة الحيوانية توطئة لبدء عمليات صادر الماشية.

وكان الوزير تلقى دعوة من السلطات السعودية لزيارة المملكة.

وأنهى مسؤولو البلدين سلسلة من الاجتماعات لاستئناف عمليات الصادر، لكن لم يتم رسميا بين السعودية والسودان حتى الآن.

ويتوقع مختصون في مجال الثروة الحيوانية أن تفتح خطوة إعلان المنظمة العالمية خلو السودان من حمى الوادي المتصدع الباب واسعا أمام نشاط الاستثمارات بالمجال مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد.

وبلغ صادر الثروة الحيوانية في السودان خلال الربع الأول من العام 2019 أكثر من 2 مليون رأس من الماشية و5 آلاف طن من اللحوم وفقا لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي.

وطبقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن حجم استيراد المملكة من المواشي الحية (أغنام، أبقار، إبل) يصل إلى 7 ملايين رأس في السنة، 65% منه كان يتم استيراده من السودان (نحو 4.5 مليون رأس).

واعلنت السعودية قبل أشهر تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ظهور إصابات بحمى الوادي المتصدع في السودان.

وفى أعقاب ظهور بعض الحالات لحمي الوادي المتصدع ببعض المناطق أعلنت وزارة الثروة الحيوانية السودانية فى أكتوبر الماضي إيقاف صادر الماشية السودانية إلى حين التمكن من السيطرة الكلية على تلك الحالات التي ظهرت للمرض.