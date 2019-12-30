الحكومة السودانية تضع يدها على مدارس مملوكة لمنظمة الدعوة الإسلامية

الخرطوم 30 ديسمبر 2019 - وضعت مفوضية العون الإنساني، في السودان، يدها على مباني إدارة مدارس المجلس الأفريقي للتعليم الخاص المملوكة لمنظمة الدعوة الإسلامية، التي يدرس فيها نحو 25 ألف طالب.

وتضم المدارس 35 مدرسة و 19 من رياض الأطفال في ولايات الخرطوم والجزيرة والقضارف وكسلا والبحر الأحمر، إضافة إلى مدارس في كل من مصر وكينيا وإندونيسيا.

وقال مستشار المدير العام للمدارس، علي العبيد، لـ "سودان تربيون"، الاثنين، إن فريق من مفوضية العون الإنساني حضر إلى مباني إدارة المؤسسة الأفريقية للتعليم الخاص بأمر إخلاء مباني الإدارة. وتوقع أن تقوم المفوضية بإجراء مراجعات في المدارس.

وأشار العبيد إلى وجود ضبابية حول الجهة التي ستتٌبع لها المدارس، مفضلا تتبعيها إلى وزارة التربية والتعليم لتكون أرباحها لصالح الحكومة السودانية.

وأضاف العبيد، الذي كان يشغل منصب مدير التعليم الأساسي وأقيل منه بعد الإضراب الذي نظمه معلمي المدارس؛ إن ما لا يقل عن 25 مليون جنيه من أرباح المدارس سنويًا تذهب إلى منظمة الدعوة الإسلامية.

ونظم معلمو المدرسة إضرابًا عن العمل في 14 ديسمبر الجاري، مطالبين برفع رواتبهم الشهرية وإصلاح بيئة العمل وفك ارتباط المدارس بمنظمة الدعوة الإسلامية.

وقامت الحكومة السودانية في وقت سابق بحظر المؤسسة الصحية العالمية والجمعية الأفريقية لرعاية الأموية والطفولة، وهي جهتين تابعين للمنظمة.