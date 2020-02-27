الحكومة السودانية تطلق سراح مجموعة من أسرى الحركات المسلحة

مجموعة من أسرى الحركات بعد الافراج عنهم .. الخميس 27 فبراير 2020

الخرطوم 27 فبراير 2020 - قالت الحكومة السودانية إنها أطلقت سراح عدد من أسرى الحرب، ممن أعتقلهم نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتعهدت بالإفراج عن البقية.

وقال عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "أطلقت السُلطات عدد من الأسرى ممن شملهم قرار الحرية، وتتواصل الجهود لإطلاق من تبقي منهم".

وأكد التعايشي التزام الحكومة بإطلاق سراح جميع أسرى الحرب دون قيد أو شرط.

ورحب المتحدث الرسمي لحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح، بإطلاق سراح الأسرى، البالغ عددهم 21 بينهم 7 من سجن الهدى.

وأشار إلى أن المئات من الذين ينتمون الى حركته والحركات المسلحة الأخرى لا يزالون في السجون.

وطالبت الحركة الحكومة السودانية بإطلاق سراح جميع المحتجزين، بمن فيهم الذين أسروا خلال معركة "قوز دنقو"، التي دارت بين قوات الدعم السريع ومقاتلي الحركة في 2016 بولاية جنوب دارفور، إضافة إلى الكشف عن المخفين قسريًا.