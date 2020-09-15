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الحكومة السودانية تطلق مشروعاً ثانياً لدعم الأسر في 11 ولاية

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الخرطوم 15 سبتمبر 2020- أطلقت وزارة المالية السودانية الثلاثاء مشروعا تجريبيا هو الثاني من نوعه لدعم الأسر غير المقتدرة اقتصاديا في 11 ولاية.

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مقر وزارة المالية السودانية

وأطلق على برنامج الدعم الاسري هذا اسم (ثمرات) ويستهدف تقديم الدعم لنصف مليون شخص.

ويمول البرنامج من حكومة السودان والشركاء الدوليين من أصدقاء السودان من أجل تخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة تلقته "سودان تربيون" أن الإطلاق التجريبي للبرنامج يشمل في هذه المرحلة١١ ولاية، هي سنار، شمال كردفان، البحر الأحمر، غرب كردفان، الشمالية، النيل الأزرق، شمال دارفور، جنوب دارفور، جنوب كردفان، الخرطوم.

واشارت الى أن الإطلاق التجريبي سيضع الهياكل للتوسع في التغطية تدريجيا، حتى يتم الوصول لحوالي ٧ ملايين فرد في جميع ولايات السودان.

كما ينفذ بشراكة بين وزارتي المالية والداخلية، بنك السودان المركزي، جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، شركات الاتصالات السودانية ومجموعة من البنوك المحلية، وبدعم فني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي.

وكانت الحكومة السودانية ابتدرت قبل نحو 3 أشهر برنامجاً شبيهاً تحت مسمى "دعم الأسر" وشرعت في تنفيذه بأطراف العاصمة الخرطوم حيث تم تسليم عشرات الأسر دعما نقديا يصل الى 3 الاف جنيه لكل أسرة مكونة من 6 أفراد في المتوسط وبمعدل تغطية ل 80% من السكان.



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