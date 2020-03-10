الحكومة السودانية تعقد مؤتمرا لمراجعة الأداء بنهاية مارس

الخرطوم 10 مارس 2020 – كشفت مصادر موثوقة، عن توافق أطراف الحكم في السودان على عقد مؤتمر تداولي، نهاية مارس الجاري، لمراجعة وتقييم أداء الحكومة خلال المرحلة السابقة.

عبد الله حمدوك

وقالت مصادر لـ "سودان تربيون"، إن مجلسي السيادة والوزراء وافقوا على مقترح قوى الحرية والتغيير بعقد المؤتمر التداولي، الذي يتوقع إن يضع تصور واضح يُنفذ خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى إن اللجان الفنية، التي أُوكل إليها وضع برنامج المؤتمر، تعمل على إعداد تصورات سيُجرى التداول حولها في المؤتمر المرتقب.

وقالت إن المؤتمر سيناقش السياسات الاقتصادية والأوضاع الأمنية والخارطة السياسية بالبلاد، علاوة على مواضيع السلام، وسيخرج بقرارات تعمل على استقرار المرحلة الانتقالية.

وتعترض عملية الانتقال الديمقراطي في السودان صعاب، بينها عدم التماسك الاجتماعي بفعل الحرب حيث تخوض الحكومة الانتقالية مفاوضات مع الحركات المسلحة يتوقع أن يتوصلا إلى سلام الشهر المقبل، إضافة إلى الهشاشة الأمنية التي بلغت ذروتها بالمحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء الاثنين، فضلًا عن عدم استقرار الوضع السياسي.