الحكومة السودانية تعلن اتخاذ تحوطات لتلافي آثار تعطل الخط الناقل للنفط

الخرطوم 1فبراير 2020- قال مسؤول رفيع في وزارة الطاقة والتعدين السودانية إن الخط الناقل لخام النفط من هجليج إلى مصفاة الخرطوم تعرض لعطل وأن التحركات بدأت لاتخاذ التدابير اللازمة تلافيا لاحتمالات تأثير العطل على إمداد المصفاة.

صورة تظهر احدى المنشأت النفطية في الهجليج

وأوضح وكيل الوزارة حامد سليمان لـ (سودان تربيون) السبت إن العطل طال الخط الناقل للخام من مربعات 1،2 ،4 التابعة لشركة (تو بي).

ويمد هذا الخط مصفاة الخرطوم من منطقة هجليج بولاية جنوب كردفان.

وأفاد سليمان أن عطلا أصاب الوحدات الخاصة بتسخين الخام ما أدى إلى تكون ماده "شمعية" في جدار الأنبوب اعاقت مرور النفط الخام.

وقال إن الوزارة اتخذت كافة التدابير الكفيلة بإعادة تشغيل الخط وضمان استمرار عمل المصفاة التي قال إنها تعمل بشكل طبيعي حاليا.

وتابع " فرق العمل الفنية تعمل على مدار الساعة لتفادى اي نقص في إمداد المصفاة".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة الواقعة في منطقة الجيلي على بعد 60 كيلومترا شمال العاصمة، الخرطوم نحو 95 ألف برميل يومياً.

ويجري فيها تكرير نوعين من الخام النفطي احداها يصلها من حقل بليلة بمنطقة غرب كردفان والآخر من حقل هجليج على الحدود مع دولة جنوب السودان.

وتقدر إحصائيات رسمية عجز في البنزين يبلغ 800طن متري بينما يعادل الإنتاج اليومي 3200 طن متري إذ يبلغ الاستهلاك اليومي 4000 طن متري.

وتعمل المصفاة على توفير وتغطية 90% من احتياجات البلاد من البنزين و60% من الجازولين.

وتأمل الحكومة في إكمال التوسعة الجديدة للمرحلة الثالثة بالمصفاة، التي تستهدف سعة تكريريه تبلغ 150 ” ألف برميل في اليوم

وتراجع إنتاج السودان النفطي إثر انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى ما دون 100 ألف برميل، ما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من الموادّ البترولية لتلبي الاستهلاك المحلي.