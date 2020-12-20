الحكومة السودانية تعلن تحريراً مؤقتاً لأسعار الوقود

تكدس مستمر في محطات الوقود بالخرطوم .. صورة لـ(سودان تربيون)

الخرطوم 20 ديسمبر 2020- كشف مسؤول رفيع في الحكومة السودانية عن بدء تطبيق أسعار مؤقته للوقود تغطي فترة صيانة مصفاة الخرطوم بكافة محطات الخدمة فيما يخصص الوقود الخدمي من الإنتاج المحلي للقطاعات الاستراتيجية.

وقال وكيل النفط لوزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لـ “سودان تربيون" الأحد إن وزارة المالية ستصدر منشوراً رسميا بالأسعار غدا الاثنين.

واوضح ان لتر البنزين سيكون بموجب الأسعار الجديدة في حدود 121جنيها ليصبح الجالون 544.5 جنيها ولتر الجازولين 112 جنيها والجالون 506 جنيها.

وأضاف "سيتم بيع الوقود في كافة محطات الخدمة بالسعر الحر طوال فترة صيانة مصفاة الخرطوم".

وفي العادة تتوقف مصفاة الخرطوم التي تغطي استهلاكا مقدراً للوقود سنويا لاجراء صيانة دورية تستغرق ما بين الشهر الى شهرين حسب الآليات العاملة في المصفاة.

وأوضح الوكيل أن الوقود الخدمي من الإنتاج المحلي يخصص للقطاعات الاستراتيجية والتي تشمل الزراعة والكهرباء والصحة والقوات النظامية والمواصلات.

وكشف عن إكمال كافة ترتيبات إرساء العطاءات ووصول بواخر الوقود بالسعر الحر لتغطية فترة توقف مصفاة الخرطوم .

وتابع "وصلنا بورتسـودان اليوم لتأمين امداد الوقود لتلك الفترة".

وأشار الى اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية والمالية لبدء أعمال صيانة المصفاة خلال الأيام المقبلة.

وأردف" 80% من المعدات للصيانة اكتملت بتوفير قطع الغيار ووصول المقاول لبدء أعمال الصيانة".

في الأثناء قالت وزارة الطاقة والتعدين في بيان صحفي تلقته سودان تربيون الأحد انه في إطار البدء في الصيانة الشاملة لمصفاة الخرطوم الأولى والتي تم الإعلان عنها في الأسابيع المنصرمة، بدأت وزارة الطاقة والتعدين اولي الخطوات بعد وصول وفود العاملين الصينيين بالشركة المتعاقد معها للقيام بالصيانة.

وأوضحت أنه ابتداء من اليوم 20 ديسمبر، بدأت الوزارة في توجيه ما يتم انتاجه اثناء التوقف حتى تتمكن من الايفاء الجزئي لالتزامها بتوفير الوقود الي القطاعات المنتجة والاستراتيجية مثل الزراعة والكهرباء والمواصلات والأمن.

وأضافت "عليه، ستعمل كافة محطات الوقود في توزيع المشتقات من القطاع الخاص وفق الأسعار التي تحددها وزارة المالية كما أنه سيتواصل إمداد القطاعات الاستراتيجية بنفس النسب المطلوبة من الانتاج القليل للمصفاة الثانية".