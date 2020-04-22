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الحكومة السودانية تخصص 50 مليار جنيه لمواجهة آثار (كورونا)

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تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 22 أبريل 2020- كشفت مسؤولة رفيعة المستوى في الحكومة السودانية عن تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتصدي لجائحة كورونا التي بدأت في التفشي في البلاد بأرقام متزايدة.

وقالت عضو غرفة عمليات اللجنة العليا لمكافحة كورونا هبه محمد علي لـ "سودان تربيون" الأربعاء إن الحكومة خصصت هذا المبلغ إضافة الى ما تم اعتماده في موازنة العام الحالي بهدف التصدي لجائحة كورونا.

وأشارت إلى تلك المبالغ منها 30 مليار جنيه لمنع انهيار النظام الصحي السوداني إلى جانب 20 مليار لدعم الأسر الأكثر تضررا من إجراءات الحظر الشامل التي طبقت في العاصمة.

وأكدت أن إغلاق الخرطوم لثلاثة أسابيع فقط كلف نحو 1.700 مليار جنيه وجهت لتوفير السلات التموينية للمتضررين من الحظر في أطراف الخرطوم.

وأضافت "بدأنا عملية التوزيع لمائة أسرة حاليا والمستهدف توزيع تلك المواد لعدد 600 ألف أسرة خلال الأيام المقبلة".

وتشمل السلات مواد غذائية بقيمة 3 الاف جنيه لمساعدة الأسر على مقابلة أوضاع الحظر إلى جانب احتياجات رمضان.

وأشارت هبة إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بمشاركة المجتمع الدولي ووزارة المالية والتنمية الاجتماعية والعمل إلى جانب وزارة الطاقة والتعدين والقوات المسلحة والشرطة إضافة للجان الخدمات.

ونوهت إلى ان التركيز حاليا على الأطراف البعيدة من الخرطوم والتي لا تتوفر فيها ماكينات للصرف الآلي.



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